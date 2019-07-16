Пресс-служба "Ростова" анонсировала матч второго тура чемпионата России против московского "Спартака", использовав ставшую знаменитой фразу владельца московского клуба Леонида Федуна о нынешнем наставнике дончан Валерии Карпине. На афише наставник ростовчан представлен в образе летчика.

«Ростов» анонсировал матч со «Спартаком» словами Федуна о Карпине

Экономика ММК в I полугодии увеличил выпуск стали на 0,4% Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первого полугодия 2019 года увеличила производство стали по сравнению с годом ранее на 0,4% — до 6,198 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Здоровье Уникальную детскую реанимацию создали в Подмосковье Высокотехнологичную детскую реанимацию, созданную на базе областного цента материнства и детства Наро-Фоминска, продемонстрировали российским журналистам.

Наука Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности Ученым из Шотландии удалось провести уникальный эксперимент, во время которого они запечатлели на снимке квантовую запутанность.

Финансы Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.

Политика Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса» Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.

Наука Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Происшествия Туристы забросали панду камнями в пекинском зоопарке Инцидент в Пекинском зоопарке, посетители которого забросали камнями панду, чтобы заставить спокойно сидящего зверя проявить активность, взбудоражил китайскую общественность после того, как видео (смотрите ниже) с происшествием появилось в местной социальной сети Weibo.

Политика Украина анонсировала обмен пленными с Россией По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.

Политика Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.

Происшествия Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Политика Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США Глава Минюста Австрии, вице-канцлер Клеменс Яблонер согласовал выдачу украинского олигарха Дмитрия Фирташа США.

Общество Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.

Политика Зеленский проехался за рулем Tesla Президент Украины Владимир Зеленский проехался за рулем электрокара Tesla и выложил ролик из салона машины на своей странице в Facebook.

Армия и оружие В США гаубицам увеличат дальнобойность с помощью длинного ствола 155-миллиметровые самоходные гаубицы M109A7, которые стоят на вооружении у сухопутных сил армии Соединенных Штатов Америки, участвуют в программе модификации ERCA — гаубицам увеличат дальнобойность за счет удлинения ствола.

Происшествия Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кино Режиссер «Леди Берд» займется «Барби» с Марго Робби Исполнительницей главной роли все еще числится Марго Робби, которая намерена продюсировать проект с помощью своей студии LuckyChap.

Происшествия Семь человек найдены мертвыми на пляже в России Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.

Политика Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Политика Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".

Политика Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.

Общество Медведев посетил металлургическое производство в Туле Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками.

Футбол РПЛ намерена с 9-го тура отказаться от позднего начала матчей Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал позднее начало некоторых матчей чемпионата России.