Футбол
«Ростов» анонсировал матч со «Спартаком» словами Федуна о КарпинеРИА Новости 04:25
Пресс-служба "Ростова" анонсировала матч второго тура чемпионата России против московского "Спартака", использовав ставшую знаменитой фразу владельца московского клуба Леонида Федуна о нынешнем наставнике дончан Валерии Карпине. На афише наставник ростовчан представлен в образе летчика.
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Экономика
ММК в I полугодии увеличил выпуск стали на 0,4%
Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первого полугодия 2019 года увеличила производство стали по сравнению с годом ранее на 0,4% — до 6,198 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:11
Здоровье
Уникальную детскую реанимацию создали в Подмосковье
Высокотехнологичную детскую реанимацию, созданную на базе областного цента материнства и детства Наро-Фоминска, продемонстрировали российским журналистам.
Обновлено в 08:46
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Обновлено в 01:34
Наука
Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности
Ученым из Шотландии удалось провести уникальный эксперимент, во время которого они запечатлели на снимке квантовую запутанность.
Обновлено 14 июля в 00:08
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика
Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса»
Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Наука
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию
Обновлено в 07:59
Происшествия
Туристы забросали панду камнями в пекинском зоопарке
Инцидент в Пекинском зоопарке, посетители которого забросали камнями панду, чтобы заставить спокойно сидящего зверя проявить активность, взбудоражил китайскую общественность после того, как видео (смотрите ниже) с происшествием появилось в местной социальной сети Weibo.
Обновлено в 05:48
Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Политика
Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США
Глава Минюста Австрии, вице-канцлер Клеменс Яблонер согласовал выдачу украинского олигарха Дмитрия Фирташа США.
Обновлено в 06:31
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленский проехался за рулем Tesla
Президент Украины Владимир Зеленский проехался за рулем электрокара Tesla и выложил ролик из салона машины на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
В США гаубицам увеличат дальнобойность с помощью длинного ствола
155-миллиметровые самоходные гаубицы M109A7, которые стоят на вооружении у сухопутных сил армии Соединенных Штатов Америки, участвуют в программе модификации ERCA — гаубицам увеличат дальнобойность за счет удлинения ствола.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова
Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 05:09
Кино
Режиссер «Леди Берд» займется «Барби» с Марго Робби
Исполнительницей главной роли все еще числится Марго Робби, которая намерена продюсировать проект с помощью своей студии LuckyChap.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.
Обновлено в 03:48
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала
Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Общество
Медведев посетил металлургическое производство в Туле
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками.
Обновлено в 06:55
Футбол
РПЛ намерена с 9-го тура отказаться от позднего начала матчей
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал позднее начало некоторых матчей чемпионата России.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Генерал в отставке прокомментировал исследование об «уязвимости» С-400
Генерал армии в отставке герой России Владимир Михайлов, который возглавлял ВВС России, прокомментировал RT исследование американской аналитической компании Startfor, которая заявила об «уязвимых местах» российских систем С-400.
Обновлено в 07:43