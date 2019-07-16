Футбол
«Ростов» анонсировал матч со «Спартаком» словами Федуна о КарпинеРИА Новости 04:25
Пресс-служба "Ростова" анонсировала матч второго тура чемпионата России против московского "Спартака", использовав ставшую знаменитой фразу владельца московского клуба Леонида Федуна о нынешнем наставнике дончан Валерии Карпине. На афише наставник ростовчан представлен в образе летчика.
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