Футбол

Ростов — Спартак 2:2Газета.Ru вчера в 16:26

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе красно-белых отличились Луис Адриано и Георгий Джикия. У хозяев мячи забили Хорен Байрамян и Александр Зуев.
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

Пенальти и гол Зуева в добавленное время — в обзоре игры «Ростов» — «Спартак»

Чемпионатвчера в 21:26

«Ростов» вырвал ничью в матче со «Спартаком»

Советский спортвчера в 16:27

«Ростов» — «Спартак» — 2:2. Видеообзор матча, в котором гости упустили победу в добавленное время

Sport24.ruвчера в 17:19

«Ростов» - «Спартак»: стартовые составы команд

Sport.ruвчера в 14:13

«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью, москвичи пропустили на 93-й минуте

МК-Спортвчера в 16:59

Огненная ничья «Ростова» и «Спартака»: странный пенальти, травма Ещенко и прощание с Гацканом. Видео

Матч ТВвчера в 14:12

«Спартак» упустил победу в матче с «Ростовом» – 2:2. Зуев сравнял на 91-й минуте

Sports.ruвчера в 04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
Наука

Физики повысили скорость работы квантового компьютера в 200 раз

Обновлено 18 июля в 08:45
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой

В предыдущем посте Панин показал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке.
Обновлено вчера в 04:58
Армия и оружие

Взять электронный след: корабли «Овод» смогут скрытно находить цели

Обновлено вчера в 17:02
Политика

На Украине начались досрочные выборы в Раду

На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Авто

Компания Hymer презентовала автофургон DuoCar S

В 2017 году в рамках Караван-салона компания Hymer презентовала прототип дома на колесах под названием DuoCar S. На днях в компании анонсировали серийную модель.
Обновлено в 02:05
Общество

Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона

В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено 19 июля в 13:16
Здоровье

В Минздраве рассказали, как отсрочить болезнь Альцгеймера

По просьбе News.ru Ольга Ткачёва, главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-исследовательского центра, дала несколько важных советов.
Обновлено вчера в 12:55
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом представителю США Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проходящего в Сан-Антонио.
Обновлено в 02:17
Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Кино

Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборам

Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных

В Грузии с 27 июля по 9 августа пройдут международные учения Agile Spirit 2019, в них примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран — членов и партнёров Североатлантического альянса.
Обновлено вчера в 08:39
Общество

Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие

В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США

О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено вчера в 17:35
Единоборства

Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA

Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Обновлено в 01:48
Наука

Два одноклеточных хищника являются родственниками красных водорослей

Исследователи предполагают, что у найденных хищников и красных водорослей был общий предок, который не только обладал возможностью фотосинтеза, но и был подвижным хищником.
Обновлено вчера в 02:57
Армия и оружие

Появилось видео обстрела украинскими военными Первомайска

Обновлено в 01:44
Политика

Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.
Обновлено вчера в 13:45
Кино

Студия Marvel рассказала о своих планах

Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.
Обновлено в 01:04
Здоровье

Алексей Данилов отмечает день рождения

Сегодня день рождения празднует руководитель ФБУН "Саратовский НИИ сельской гигиены" Роспотребнадзора Алексей Данилов.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов

Обновлено вчера в 07:30
Космос

«Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 19:17
Путешествия

В России увлеклись новым видом туризма

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Футбол

Сергей Ткачев: «Думаю, что все кайфанули от игры»

Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев подвел итоги встречи с «Крыльями Советов» во 2-м туре РПЛ (3:2). — Думаю, всем понравилась эта игра.
Обновлено вчера в 12:25
Футбол

В Сети появилось видео избиения ОМОНом фанатов в Ростове-на-Дону

Позже в Сети появились видео с места события.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика

На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу

В республике Алтай через 5 лет пройдут международные соревнования по рафтингу — спортивному сплаву по горным рекам, передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

Число пропавших из-за паводков в Иркутской области выросло до восьми

Число пропавших без вести в результате паводка в Иркутской области выросло до восьми человек.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

В Петербурге в метро мужчина напал с ножом на двух глухонемых людей

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии Мужчина ранил двух глухонемых людей в вагоне метро в Санкт-Петербурге, после того как они не ответили на его вопрос.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом

Обновлено вчера в 12:45
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное