Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе красно-белых отличились Луис Адриано и Георгий Джикия. У хозяев мячи забили Хорен Байрамян и Александр Зуев.

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