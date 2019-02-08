Футбол

Ростов — Спартак 2:2Soccer.ru вчера в 16:26

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
"Спартак" и "Ростов" сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ.
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