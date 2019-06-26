Футбол
«Ростов» — «Спартак». Прогноз Максима КалиниченкоSport24.ru 19:50
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко сделал прогноз на матч Кубка Париматч Премьер «Ростов» — «Спартак», который состоится в Австрии 26 июня и начнется в 19:00 мск.
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Технологии
На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете
Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) планируется разрешить искать информацию в интернете в рамках испытания, пишет в среду газета "Известия".
Обновлено в 19:13
Экономика
IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году
IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:50
Политика
Украина отзывает своего посла при Совете Европы
Украина выступает против решения вернуть к работе в Парламентской ассамблее совета Европы Россию.
Обновлено в 09:31
Космос
Кратковременная невесомость не повлияла на качество сперматозоидов
В предыдущих исследованиях, как сообщила Монсеррат Боада, было обнаружено небольшое снижение подвижности сперматозоидов в свежих образцах под воздействием невесомости.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Мостостроитель не поедет в колонию
По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
Обновлено в 18:06
Здоровье
Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%
Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 20:15
Кино
Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж 9»
Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж 9".
Обновлено в 21:10
Общество
В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий
Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено в 14:11
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками
"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено в 14:24
Политика
США выделят Украине деньги на постройку складов для боеприпасов
За минувшие 14 лет американцы выделили Украине 40 миллионов долларов, чтобы Киев уничтожил оружие и боеприпасы, оставшиеся со времен Советского Союза.
Обновлено в 20:41
Происшествия
В США женщину задержали за то, что ее сын случайно застрелил брата-близнеца
Женщину арестовали в городе Сан-Бернардино на юге Калифорнии из-за того, что ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его, сообщает местная газета San Bernardino County Sun со ссылкой на полицию.
Обновлено в 21:09
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено в 08:36
Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства
Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено в 14:12
Наука
В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта
Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
Обновлено в 09:24
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено в 20:22
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Общество
Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида»
Изменение климата представляет угрозу демократии и правам человека, заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон.
Обновлено в 16:37
Театры
Актеры МХАТ требуют от президента вернуть Татьяну Доронину
Обновлено в 06:01
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Алибасов прокомментировал свое состояние после выписки
Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после выписки из больницы его память восстановилась в полном объеме.
Обновлено в 20:11
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Политика
Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00