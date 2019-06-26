Футбол

«Ростов» — «Спартак». Прогноз Максима КалиниченкоSport24.ru 19:50

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко сделал прогноз на матч Кубка Париматч Премьер «Ростов» — «Спартак», который состоится в Австрии 26 июня и начнется в 19:00 мск.
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«Ростов» — «Спартак». Прогноз Максима Калиниченко

Sport24.ru19:50

Спартак - Ростов: прогноз на встречу Кубка Матч Премьер

Prognozist12:55

«Ростов» — «Спартак», 26 июня 2019, прогноз на матч

Чемпионат11:45
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