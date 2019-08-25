Казанский "Рубин" в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил в гостевом матче "Ростову" со счетом 1:2. На единственный гол казанца Евгения Маркова ростовчане ответили забитыми мячами Шомуродова и Саплинова.

Экономика Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Общество В Донецке установили памятник Пушкину, напечатанный на 3D-принтере Торжественное открытие памятника великому русскому поэту Александру Пушкину, созданного благодаря печати на 3D-принтере, состоялось в Буденновском районе Донецка возле дворца культуры по случаю 150-летия со дня основания города.

Политика Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".

Гаджеты Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов 19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».

Авто Tesla Model 3 Performance сразилась в дрэге с двумя суперкарами Тем не менее, поскольку мы стремимся к внедрению электромобилей и работаем над тем, чтобы развеять мифы, связанные с новой технологией, нет ничего лучше, чем увидеть, как Tesla Model 3 Performance с легкостью обгонит Audi R8 и Jaguar XE.

Происшествия В США прогремел взрыв в торговом центре В июле схожий случай произошел в штата Флорида. Тогда около 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре.

Происшествия В Екатеринбурге пять человек пострадали в страшном ДТП Около 18:40 столкнулись Volkswagen Touareg, Daewoo Nexia и Mazda. Как сообщает E1.RU, ранены пять человек.

Финансы Токийская биржа открылась сильным падением Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.

Технологии За рубежом заинтересовались российской космической медициной «Еще один сегмент, который вызывает живой интерес у наших зарубежных партнеров, - медицинские услуги, основанные на многолетнем опыте и уникальных методиках подготовки, реабилитации и функциональной поддержки космонавтов», - цитирует 26 августа заявление корпорации ТАСС.

Футбол «Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия В Благовещенске полуторагодовалый ребенок выпал с пятого этажа В Благовещенске из окна квартиры расположенной на пятом этаже жилого дома выпал мальчик полутора лет.

Футбол Премия Пушкаша? Полузащитник сборной Уругвая забил чудо-гол ножницами. Видео В 16-м туре чемпионата Бразилии «Фламенго» на выезде разгромил «Сеару» — 3:0. Украшением матча стал гол полузащитника сборной Уругвая Джорджиана-Де Арраскаэты в компенсированное ко второму тайму время.

Политика Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Политика Президент Боливии пригласил лидеров G7 помочь с тушением пожаров Боливия приветствует позицию лидеров стран «большой семерки», высказавшихся о готовности помочь в борьбе с пожарами на Амазонке, и ждет руководителей G7 для оказания непосредственной помощи, заявил 25 августа на странице в Twitter президент страны Эво Моралес.

Космос Рогозин оценил готовность экипажа к перестыковке «Союза» с МКС Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа на смену «Союзу МС-13».

Общество Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Футбол Фернандес назван лучшим игроком матча ЦСКА — «Ахмат» Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). Игрок стал автором первого гола в матче, отличившись на 43-й минуте.

Происшествия В тюменской больнице отказались помогать пациентке с отеком легких Сотрудники Следственного управления СКР по Тюменской области начали доследственную проверку после сообщений о том, что в "Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России" не приняли привезенную с отеком легких девушку из-за того, что до конца врачебной смены оставалось пять минут.

Общество Российский Федеральный центр робототехники планирует открыть офис в Китае Российский Федеральный центр робототехники планирует осенью 2019 года открыть офис в городе Циндао китайской восточной провинции Шаньдун, рассказала РИА Новости менеджер по международным связям ФЦР Елена Середкина на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.

Общество В американском Кливленде откроют бюст Юрия Гагарина В Русском культурном саду Кливленда, штат Огайо, США, 25 августа будет открыт бюст Юрия Гагарина работы украинского скульптора Алексея Леонова.

Экономика МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампании Белоруссия не будет вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о реализации новой страновой программы ближайшие год-полтора, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Авто Китайский автопроизводитель вывел на рынок дешевый аналог Camry Бренд Trumpchi, принадлежащий концерну GAC Motor, объявил о старте продаж нового поколения седана GA6.

Авто Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.