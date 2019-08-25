Футбол
Ростов — Рубин 2:1Реальное время вчера в 14:00
|15′
Евгений Марков
Элдор Шомуродов
|29′
|44′
Вячеслав Подберезкин
Хвича Кварацхелия
Данил Глебов
Александр Зуев
|76′
Александр Саплинов
|87′
|88′
Евгений Башкиров
Камиль Закиров
|89′
Бека Микелтадзе
Никита Макаров
Алексей Ионов
Арсений Логашов
|90′
Элдор Шомуродов
|90′+2′
Александр Саплинов
Александр Долгов
|90′+2′
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
1
Бабурин
34
Козлов
28
Чернов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
25
Логашов
7
Еременко
23
Зуев
17
Норманн
47
Долгов
14
Шомуродов
22
Дюпин
3
Плиев
80
Сорокин
33
Данченко
69
Степанов
99
Закиров
21
Кварацхелия
10
Коновалов
11
Давиташвили
20
Марков
59
Макаров
Рубин
Расстановка 4‑4‑2
Казанский "Рубин" в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил в гостевом матче "Ростову" со счетом 1:2. На единственный гол казанца Евгения Маркова ростовчане ответили забитыми мячами Шомуродова и Саплинова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ростов» — «Рубин» — 2:1. Видеообзор победы команды Карпина благодаря голу в концовке
Sport24.ruвчера в 14:58
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Политика
Россия назвала последствия новых санкций США
Новый пакет санкций США против России вступил в силу в 00:00 понедельника, 26 августа.
Обновлено в 01:31
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Происшествия
В ходе протестов в Гонконге пострадали 15 полицейских
Обновлено в 01:27
Экономика
Минфин признал 66% налоговых преференций неэффективными
По данным ведомства, на местные бюджеты положительно повлияли региональные преференции по налогам на прибыль и имущество только на 87 млрд рублей, следует из расчетов Минфина за 2018 года.
Обновлено вчера в 15:00
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Происшествия
В Подмосковье демонтировали аварийно севший на кукурузном поле A321
В Раменском районе Московской области завершили демонтаж пассажирского самолета A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузном поле, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.
Обновлено 24 августа в 10:09
Экономика
Цветы в России подорожают на 70 процентов к 1 сентября
Последние, как ожидается, вырастут в этом году на 5-7 процентов по сравнению с сентябрем 2018-го.
Обновлено в 01:09
Гаджеты
Появились живые фото умных часов Fitbit Versa 2
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливали не по правилам.
Обновлено в 01:34
Космос
Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться
Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»
Обновлено в 01:22
Транспорт
Пробки на дорогах Москвы вырастут на 15%
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует осложнение дорожной ситуации в Москве в последние дни лета.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны
Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба лидерует на выборах главы страны, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 19:29
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Финансы
Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США
Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:25
Политика
Трамп предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы
Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал идею бороться с ураганами с помощью ядерных бомб.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
Премия Пушкаша? Полузащитник сборной Уругвая забил чудо-гол ножницами. Видео
В 16-м туре чемпионата Бразилии «Фламенго» на выезде разгромил «Сеару» — 3:0. Украшением матча стал гол полузащитника сборной Уругвая Джорджиана-Де Арраскаэты в компенсированное ко второму тайму время.
Обновлено вчера в 20:50
Наука
Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Елена Корикова тайно вышла замуж
Актриса подтвердила, что вновь сочеталась узами брака. 47-летняя российская актриса театра и кино Елена Корикова тайно вышла замуж.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа
Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
Обновлено вчера в 09:14
Общество
В Кливленде открыли бюст Юрия Гагарина
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
Головин помог «Монако» набрать первое очко в Лиге 1
"Монако" набрал первое очко в таблице Лиги 1, но не смог покинуть зону вылета и занимает 19 место.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие
В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А
В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Авто
Китайская марка GAC запустила продажи дешевого аналога Camry
Бренд Trumpchi, принадлежащий концерну GAC Motor, объявил о старте продаж нового поколения седана GA6.
Обновлено вчера в 15:05