Футбол

Ростов — Рубин 2:1Реальное время вчера в 14:00

Ростов — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
15′
Евгений Марков
Элдор Шомуродов
29′
44′
Вячеслав Подберезкин
Хвича Кварацхелия
Данил Глебов
Александр Зуев
76′
Александр Саплинов
87′
88′
Евгений Башкиров
Камиль Закиров
89′
Бека Микелтадзе
Никита Макаров
Алексей Ионов
Арсений Логашов
90′
Элдор Шомуродов
90′+2′
Александр Саплинов
Александр Долгов
90′+2′
Казанский "Рубин" в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил в гостевом матче "Ростову" со счетом 1:2. На единственный гол казанца Евгения Маркова ростовчане ответили забитыми мячами Шомуродова и Саплинова.
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