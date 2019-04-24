Футбол

Ростов — Локомотив 1:2Rostof.ru 13:53

Ростов — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
5′
Джефферсон Фарфан
7′
Джефферсон Фарфан
20′
Алексей Миранчук
Бактиер Зайнутдинов
25′
Алексей Ионов
39′
Александр Гацкан
60′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
68′
Данил Глебов
77′
Арсений Логашов
Константин Плиев
80′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
82′
83′
Джефферсон Фарфан
90′+1′
Гильерме
90′+1′
Джефферсон Фарфан
Эдер
Футбольный клуб «Ростов» в матче 25 тура Российской Премьер-лиги на «Ростов-Арене» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 1:2. Начало матча осталось за москвичами.
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