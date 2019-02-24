Футбол

Ростов — Краснодар 1:0Спорт-Экспресс 12:53

Ростов — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Александр Зуев
29′
39′
Юрий Газинский
Александр Зуев
Данил Глебов
43′
Сергей Паршивлюк
Иван Новосельцев
46′
48′
Урош Спаич
59′
Кристиан Рамирес
Элдор Шомуродов
62′
64′
Шарль Каборе
67′
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
67′
Шарль Каборе
Кристоффер Ульссон
76′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
Алексей Ионов
Ивелин Попов
82′
Ивелин Попов
83′
Ивелин Попов
87′
Сергей Песьяков
90′+3′
"Ростов" в ответном кубковом матче 1/4 финала победил "Краснодар" (1:0) и вышел в полуфинал турнира. Единственный гол на счету Ивелина Попова. В полуфинале "Ростов" сыграет против победителя противостояния между "Локомотивом" и "Рубином".
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