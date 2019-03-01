Футбол

Ростов — Арсенал (Тула) 0:0Тульские Известия 06:40

Ростов — Арсенал (Тула)
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
21′
46′
Огнен Ожегович
Эванс Кангва
66′
Зелимхан Бакаев
Ивелин Попов
Элдор Шомуродов
67′
Александр Зуев
Алексей Ионов
75′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Бактиер Зайнутдинов
77′
77′
Сергей Ткачев
Анри Хагуш
Роман Еременко
83′
89′
Игорь Горбатенко
Кантемир Берхамов
Иван Новосельцев
90′+2′
Сегодня, 10 марта, тульский "Арсенал" проведет очередной матч в рамках чемпионата России по футболу.
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