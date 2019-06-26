Футбол
«Чайке» придётся проводить матчи ФНЛ на «Ростов-Арене»Donnews.ru 06:55
ФК «Чайка» будет проводить матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона 2019/20 на «Ростов-Арене», сообщили в пресс-службе клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:09, Ашберн
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Авто
Opel показал новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС
Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Трампа на G20
Работа по подготовке возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 продолжается, дата, время и формат пока не определены, но в Кремле не исключают отдельной встречи, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:01
Политика
Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ
Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Саратове ФСБ предотвратила теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетит казино во время гастролей в Минске
Обновлено в 03:06
Происшествия
СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова
Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Наука
Беспохмельное пиво создали в России
Обновлено в 06:09
Политика
Стали известны поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала результаты голосования по восстановлению полномочий делегации России.
Обновлено вчера в 15:22
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения автотранспорта.
Обновлено в 07:58
Политика
Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года
Россия до 31 декабря 2020 года продлила продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров для ЕС, США, Украины и других стран, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:54
Политика
Россия пригрозила покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее делегация не получит полноценные права, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Авто
BMW представил концепт электрического мотоцикла Vision DC Roadster
О серийном будущем концепт-байка BMW Motorrad Vision DC Roadster германский мотопроизводитель пока не сообщает.
Обновлено в 02:38
Общество
Атмосферное давление в Москве резко упадет
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской
Мир российского кино и театра понес очередную потерю - не стало знаменитой актрисы и матери Михаила Ефремова - Аллы Покровской.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Путин потребовал разобраться с занижением цен на строительство дорог
Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
МВД ДНР назвало Сергея Моторина, который в настоящее время является помощником начальника этого управления, причастным к убийству главы ДНР Александра Захарченко и командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы).
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
В Горловке после обстрелов ВСУ загорелись два частных дома
Ранее сегодня сообщалось, что в селе Коминтерново Новоазовского района ДНР в результате минометного огня со стороны ВСУ были повреждены три частных дома.
Обновлено в 05:56
Спорт
МОК лишил Международную ассоциацию бокса статуса признания
Международный олимпийский комитет (МОК) на 134-й сессии в Лозанне (Швейцария) утвердил лишение статуса признания Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:34
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
МВД возбудило семь дел против московского отравителя
МВД возбудило семь уголовных дел против мужчины, который отравил и ограбил более десяти человек в Москве.
Обновлено в 05:01