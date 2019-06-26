Футбол

«Чайке» придётся проводить матчи ФНЛ на «Ростов-Арене»Donnews.ru 06:55

ФК «Чайка» будет проводить матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона 2019/20 на «Ростов-Арене», сообщили в пресс-службе клуба.
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«Чайка» будет проводить матчи на «Ростов-Арене»

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