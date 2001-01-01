Футбол
Ростов - Спартак: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:29
Сами же москвичи не являются фаворитами, их игра против "Сочи" не была убедительной, а выездные матчи с "Ростовом" традиционно получаются сложными, за последние годы "красно-белые" лишь раз увезли три очка, в основном проигрывая.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:14, Вашингтон
Футбол
Кононов: «Ребята решили играть на удержание, это неправильно»
Команда начала играть на удержание, не играя в футбол. Команда должна продолжать играть в футбол, который мы играли на протяжении 90 минут.
Обновлено в 16:58
Наука
Два одноклеточных хищника являются родственниками красных водорослей
Исследователи предполагают, что у найденных хищников и красных водорослей был общий предок, который не только обладал возможностью фотосинтеза, но и был подвижным хищником.
Обновлено в 02:57
Общество
Руководитель дела «Чистые руки» умер в Италии
В Италии скончался бывший прокурор, руководитель громкого дела "Чистые руки" Франческо Саверио Боррелли.
Обновлено в 18:00
Недвижимость
В России собираются субсидировать первый взнос по ипотеке
Кабмину поручено подготовить предложение по предоставлению гражданам субсидий для оплаты первоначального ипотечного взноса или же компенсации текущей процентной ставки.
Обновлено вчера в 00:06
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
В Кувейте погиб американский военный
Американский военнослужащий погиб в Кувейте, ведется расследование, сообщил Пентагон.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
В ЛНР призвали расследовать обстрел Первомайска
Обновлено в 17:46
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Обновлено в 08:16
Политика
Иран захватил два британских танкера в Ормузском проливе
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено в 16:11
Армия и оружие
ДНР обвиняет «Правый сектор» в обстреле Красногоровки
По данным ДНР, обстрел жилого дома в подконтрольной Киеву Красногоровке велся из расположенного неподалеку здания, являющегося опорным пунктом ВСУ и «Правового сектора»*.
Обновлено в 12:21
Политика
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами
Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".
Обновлено в 11:48
Культура
«Прошли времена, когда можно было петь что хочешь и танцевать как хочешь!» Непереведенная речь министра культуры Чечни из скандального сюжета ЧГРТК
Ролик чеченского телевидения, где министр культуры Хож-Бауди Дааев распекает нелицензированных его ведомством певцов и другие новости с горного культурного фронта широко разошлись по сетям и дали достаточное представление о свободе слова в республике.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Происшествия
На Ямале сошел с рельсов грузовой поезд
Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Обновлено в 06:45
Футбол
На «Ростов Арене» фанаты «Спартака» столкнулись с ОМОНом
Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). После финального свистка произошло столкновение между фанатами «красно-белых» и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:54
Музыка
Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом РФ
Обновлено вчера в 16:58
Авто
8 любимых автомобилей безумной телезвезды Ричарда Хаммонда
Ведущий автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour Ричард Хаммонд, как и его коллеги Джереми Кларксон и Джеймс Мэй, имеет весьма примечательную коллекцию автомобилей.
Обновлено в 01:07
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крёстным его дочери
Американский режиссёр Оливер Стоун в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой стать крёстным отцом его дочери.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
Второй энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Второй энергоблок Калининской АЭС (Тверская область) в субботу вечером вновь включен в сеть после произошедшего в четверг отключения, вызванного коротким замыканием, сообщила пресс-служба атомной станции.
Обновлено в 15:59
Спорт
Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой
Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".
Обновлено в 16:25
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура
С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Космос
Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» рухнула в Тихий океан
Обновлено вчера в 12:29
Политика
В Японии пройдут выборы в верхнюю палату парламента
Выборы в Палату советников (верхнюю палату парламента) пройдут в воскресенье в Японии.
Обновлено в 17:07
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено вчера в 20:17
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
«Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57
Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
Обновлено вчера в 15:18