Футбол
Ростов - Спартак: где смотреть матчЕвро-футбол.ру 19 июля в 19:29
Сами же москвичи не являются фаворитами, их игра против "Сочи" не была убедительной, а выездные матчи с "Ростовом" традиционно получаются сложными, за последние годы "красно-белые" лишь раз увезли три очка, в основном проигрывая.
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