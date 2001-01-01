Футбол

Ростов - Спартак: где смотреть матчЕвро-футбол.ру 19 июля в 19:29

Сами же москвичи не являются фаворитами, их игра против "Сочи" не была убедительной, а выездные матчи с "Ростовом" традиционно получаются сложными, за последние годы "красно-белые" лишь раз увезли три очка, в основном проигрывая.
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«Привет» Федуну от Карпина и экс спартаковцев – сложившаяся традиция

Спорт день за днемвчера в 17:05

Ростов - Спартак: когда и по какому каналу смотреть матч РПЛ (20 июля)

Prognozistвчера в 02:20

Ростов - Спартак: где смотреть матч

Евро-футбол.ру19 июля в 19:29
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Происшествия

Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом

Обновлено вчера в 12:49
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Русинов победил, Терещенко не финишировал

Что касается российского представительства на ELMS, то стоит отметить 17-е место болида команды Панис-Бартез, за рулем которого был в том числе и Константин Терещенко.
Обновлено в 02:25
Политика

Пушков ответил на обвинения в причастности России к задержанию танкера

Российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал Британские СМИ и ответил на все обвинения в адрес российской стороны по поводу причастности к задержанию Ираном танкера Британии Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 04:49
Кино

Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено вчера в 04:23
Футбол

В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН

Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Обновлено в 02:46
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

В документе Минпромторг предлагает "рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания".
Обновлено вчера в 03:21
Армия и оружие

Украина собирается купить списанные корабли советской постройки

Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено вчера в 12:50
Кино

«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Политика

Тимошенко заявила, что у Украины больше нет времени

Журналистам политик заявила, что у Украины на сегодняшний день нет времени для экспериментов, потому что нужно начинать действовать сразу.
Обновлено в 03:44
Политика

Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном

Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.
Обновлено 18 июля в 11:55
Единоборства

Пакьяо завоевал чемпионский титул WBA Super в бою с Турманом

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил по очкам американца Кита Турмана и завоевал чемпионский титул WBA Super в полусреднем весе.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

Обновлено в 02:38
Происшествия

Мужчина погиб в упавшем в Байкал автомобиле

Автомобиль упал в Байкал в Кабанском районе Бурятии, погиб один человек, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 02:54
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Здоровье

Ветер принес в Томск и Новосибирск дым от пожаров в Красноярском крае

Обновлено в 04:08
Происшествия

В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта

В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие

Невидимые убийцы. Какого оружия больше всего боятся моряки

Скрытность, универсальность, способность доставить к цели сразу сотни килограммов тротила — порой торпеды угрожают кораблям больше, чем даже самые высокоскоростные ракеты.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек

Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Ленобласти женщина на квадроцикле погибла из-за шлагбаума

Обновлено в 03:52
Общество

В МЧС назвали общую площадь лесных пожаров в Иркутской области

В МЧС рассказали, какова общая площадь лесных пожаров в Иркутской области в настоящий момент.
Обновлено в 01:22
Политика

Украинский посол в ФРГ признался в потере доверия к Германии

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий российской стороны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие граждан Украины к Германии.
Обновлено вчера в 20:09
Технологии

Компания Airbus представила концепт авиалайнера, похожего на птицу

Крупнейший европейский концерн Airbus представил концепт уникального пассажирского самолета-птицы.
Обновлено вчера в 06:24
Наука

Названа главная причина ранней смерти женщин с диабетом

По словам специалистов, диабет оказался связан не только с высоким риском сердечной недостаточности у женщин, но и с преждевременной смертью.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Украинские военные подорвались у Счастья

Вблизи населенного пункта Счастье в Донецкой области в ходе операции Объединенных сил произошел подрыв военных.
Обновлено в 04:40
Кино

Студия Marvel рассказала о своих планах

Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.
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Общество

Зампреда правительства Сахалина уволили из-за драки в кафе

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный отправлен в отставку, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 04:16
Единоборства

Состояние Максима Дадашева улучшилось

Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
Обновлено вчера в 23:08
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Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений

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На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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