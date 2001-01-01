Футбол
Ростов - Спартак: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:29
Сами же москвичи не являются фаворитами, их игра против "Сочи" не была убедительной, а выездные матчи с "Ростовом" традиционно получаются сложными, за последние годы "красно-белые" лишь раз увезли три очка, в основном проигрывая.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:42, Вашингтон
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии
Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Космос
Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле
Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
Обновлено вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой
Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Авангард» и «Краснодар-2» набрали первые очки в сезоне
Обновлено в 12:56
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика
Задержанный Ираном британский танкер с россиянами показали на видео
Иранское агентство Tasnim опубликовало кадры, на которых запечатлен британский танкер Stena Impero, задержанный Ираном в Ормузском проливе, сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва».
Обновлено в 12:05
Футбол
Ростов — Спартак 2:2
Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:26
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:35
Наука
Названы способные повлиять на появление рака события в жизни
Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура
С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Общество
British Airways приостановила полеты в Каир
В целях безопасности авиакомпания "Британские авиалинии" (British Airways) на неделю приостановила полеты в Каир.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко попал в больницу после тренировки
Недавно Сашу доставили в больницу. По словам Яны Рудковской, Гном Гномыч упал на льду после сложного прыжка.
Обновлено в 07:07
Культура
Месть мафии, яд или мистика. Что убило великого Брюса Ли
Будучи сыном актёра, Брюс Ли дебютировал в кино в три года, сыграв в фильме маленькую девочку.
Обновлено в 11:00
Футбол
Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Футбол
Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»
Обновлено в 16:02
Происшествия
Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.
Обновлено в 14:45
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом
В Выборгском районе Ленинградской области под колёса электропоезда «Ласточка» сообщением «Петербург – Выборг» попал пешеход.
Обновлено в 14:53
Экономика
Мощность зеленой энергетики Индии может достигнуть 260 ГВт к 2024 году
В 2024 году Индия рассчитывает получить до 260 ГВт энергии из возобновляемых источников энергии, заявил секретарь министерства новых и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Индии Ананд Кумар, 19 июля сообщает The Economic Times.
Обновлено в 04:54
Политика
После приступов дрожи Меркель уходит в отпуск на месяц
Канцлер Германии Ангела Меркель уходит в 28-дневный отпуск. Причиной резкого перерыва стали приступы дрожи.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Обновлено в 08:16
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23