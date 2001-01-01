Футбол

Ростов - Спартак: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:29

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Сами же москвичи не являются фаворитами, их игра против "Сочи" не была убедительной, а выездные матчи с "Ростовом" традиционно получаются сложными, за последние годы "красно-белые" лишь раз увезли три очка, в основном проигрывая.
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Ростов - Спартак: когда и по какому каналу смотреть матч РПЛ (20 июля)

Prognozist02:20

Ростов - Спартак: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:29
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