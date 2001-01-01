Футбол
«Ростов» - «Краснодар». Шомуродов сравнял счет головой, играя в шапочке для плаванияСпорт-Экспресс 13:49
"Ростов" сравнял счет в матче 27-го тура чемпионата России с "Краснодаром". На 89-й минуте встречи Роман Еременко в контратаке исполнил передачу внешней стороной стопы в штрафную краснодарцев, а Элдор Шомуродов головой переправил мяч в сетку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Происшествия
Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево
Обновлено в 14:21
Происшествия
Шереметьево после ЧП с самолетом работает в ограниченном режиме
Аэропорт Шереметьево после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 работает в ограниченном режиме, открыта одна взлетно-посадочная полоса из двух.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Шереметьеве потушили пожар на борту самолёта Sukhoi Superjet-100
Пожар начался практически сразу после вылета лайнера в Мурманск, командир экипажа запросил аварийную посадку.
Обновлено в 12:23
Экономика
На рынках стало слишком тихо, даже страшно
По словам Марка Шпицнайджела, управляющего хедж-фондом, сыродела-любителя и профессионального «медведя» на фондовом рынке, инвесторы снова поверили в то, что тишь да гладь на рынках будет вечной, позабыв уроки прошлого.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии
Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
Обновлено вчера в 03:18
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Один человек погиб и четверо пострадали при ЧП в Шереметьеве
Один человек погиб и четверо получили ранения в результате возгорания самолёта в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:06
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Основной причиной гибели людей в самолете в Шереметьево стали пассажиры, спасавшие свой багаж
Обновлено в 15:53
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Вашингтоне
Несколько сотен человек прошли по центру Вашингтона в рамках акции «Бессмертный полк» в память о своих родных, которые участвовали в сражениях Великой Отечественной войны и работали в тылу.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено 03 мая в 18:06
Происшествия
Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Погибнуть при пожаре самолета в Шереметьево могли 13 человек
По меньшей мере 13 человек могли погибнуть при пожаре в самолете, аварийно севшем в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Калифорнию
Герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать в Калифорнию после рождения ребенка.
Обновлено в 05:11
Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
Обновлено в 11:48
Политика
В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено в 09:20
Кино
Музыканты группы Queen оказались богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние участников британской рок-группы Queen превышает состояние королевы Великобритании Елизаветы II, пишет газета The Sunday Times.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Жертвами авиакатастрофы в Шереметьево стали более десяти человек
В результате возгорания и аварийной посадки пассажирского самолета SSJ 100 в столичном аэропорту Шереметьево погибли не менее 13 человек, еще шестеро пострадали.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Всех пассажиров горящего самолета в Шереметьеве эвакуировали
Все 78 пассажиров эвакуированы. В аэропорт выехали сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Обновлено в 12:13
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Первый трактор-сапер соберут в Челябинске
Обновлено в 04:16