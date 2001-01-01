«Ростов» - «Краснодар». Шомуродов сравнял счет головой, играя в шапочке для плаванияСпорт-Экспресс 13:49

"Ростов" сравнял счет в матче 27-го тура чемпионата России с "Краснодаром". На 89-й минуте встречи Роман Еременко в контратаке исполнил передачу внешней стороной стопы в штрафную краснодарцев, а Элдор Шомуродов головой переправил мяч в сетку.

«Ростов» - «Краснодар». Шомуродов сравнял счет головой, играя в шапочке для плавания

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