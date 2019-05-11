Футбол

«Ростов-Дон» вышел в финал женской гандбольной Лиги чемпионовRT на русском 13:49

«Ростов-Дон» одержал победу над французским клубом «Мец» в полуфинальном матче Финала четырёх женской гандбольной Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Будапеште, завершилась со счётом 27:25 в пользу российских гандболисток.
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Бобровникова: «Ростов-Дон» приехал, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Чемпионат17:56

Анна Вяхирева: «Слава богу, что удержали преимущество»

Матч ТВ14:57

«Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс13:45

Гандбол. «Ростов-Дон» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Sport24.ru14:06

Тренер «Ростов-Дона» считает, что вера в себя помогла гандболисткам клуба выйти в финал ЛЧ

ТАСС14:43

Лига чемпионов (жен). Финал. «Ростов-Дон» сыграет с «Дьором»

Sports.ru15:15

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вышел в финал Лиги чемпионов

Дон-ТР14:04
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Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Происшествия

Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне

Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Звезда «Зачарованных» объявила «сексуальную забастовку»

Обновлено в 16:56
Технологии

Как делают микроклимат внутри зданий?

Если на Земле климат создается атмосферой с ее ветрами, океанами с их течениями, горами и равнинами континентов, то в зданиях для этого приходится конструировать специальные системы.
Обновлено в 11:15
Теннис

Циципас обыграл Надаля и вышел в финал турнира в Мадриде

Обновлено в 18:13
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Общество

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака

Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено в 17:10
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 03:13
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Кино

Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.
Обновлено в 19:05
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети

Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено в 09:32
Политика

В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Общество

Россиян заставят пользоваться электроприборами по расписанию

Начиная с июля 2019 года, российские энергетики введут систему, которая позволит экономить электроэнергию, а значит — и сократить оплату по ней в определённые часы.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие

Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР

Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу

Подписчики Яны удивились, как с такой нагрузкой Саша будет ходить в школу, на что продюсер ответила, что мальчик не будет посещать учебное заведение.
Обновлено в 11:32
Путешествия

Названы самые дешевые авиамаршруты на лето

При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес

Экс-бойфренда Алеси Кафельниковой заподозрили в романе с дочерью миллиардера

Обновлено в 16:00
Здоровье

Четверть россиян страдают от ожирения

Обновлено в 15:36
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой

Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию

Бывшая участница телепроекта «ДОМ-2» Виктория Романец активно ведет микроблог.
Обновлено в 18:00
Космос

Колонизация Марса отменяется: из-за своей орбиты планета теряет воду

Ученые считают, что основную роль в процессе потери воды на Марсе играет орбита планеты.
Обновлено в 03:57
Экономика

Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 08:24
Политика

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
Обновлено в 10:18
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено в 10:15
Общество

Натуральная косметика из Сибири: «Мы — чокнутые русские» (SRF, Швейцария) (SRF)

Обновлено в 18:31
Авто

Maserati лишатся двигателей Ferrari

По итогам первого квартала доходы Ferrari от двигателей составили 58 миллионов евро — в эту сумму вошли чистые доходы от продаж двигателей Maserati и доходы от аренды моторов командам Формулы 1. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 23,4 процента.
Обновлено в 07:34
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