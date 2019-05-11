Футбол

«Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 13:45

"Ростов-Дон" стал вторым финалистом женской Лиги чемпионов. Российская команда в "Финале четырех" взяла верх над "Метцем" - 27:25. Соперницами "Ростов-Дона" станут гандболистки венгерского "Дьора", победившие норвежский "Виперс" (31:22).
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Борщенко: «Ростов-Дон» расслабился после преимущества «+7», это непозволительно

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Анна Вяхирева: «Слава богу, что удержали преимущество»

Матч ТВвчера в 14:57

Гандбол. «Ростов-Дон» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 14:06

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Спорт-Экспрессвчера в 13:45

Тренер «Ростов-Дона» считает, что вера в себя помогла гандболисткам клуба выйти в финал ЛЧ

ТАССвчера в 14:43

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вышел в финал Лиги чемпионов

Дон-ТРвчера в 14:04

ГК «Ростов-Дон» вышел в финал Лиги чемпионов

Rostof.ruвчера в 13:31
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Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

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UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
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Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу

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Опознаны тела пятерых попавших на Алтае под лавину туристов

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Политика

В Совфеде оценили возможность отмены виз между Россией и Японией

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев рассказал о перспективах отмены виз между Россией и Японией.
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Общество

В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко

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Происшествия

В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.
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Происшествия

Власти Шри-Ланки арестовали исламского богослова за связи с организатором взрывов

Власти Шри-Ланки арестовали известного в стране исламского богослова за тесные контакты с главарем группы террористов и организаторов взрывов на острове, унесших жизни сотен человек.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

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Обсуждается объект в носовой части британской субмарины класса «Трафальгар»

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Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Политика

Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
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Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
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Российские системы ПВО обстреляли неизвестный боевой самолёт в воздушном пространстве Сирии

Социальные сети сообщают об обстреле неизвестного боевого самолёта российскими системами ПВО.
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Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк

Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
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Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении

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Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

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В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребёнка

Следственные органы в Екатеринбурге начали проверку в связи с нападением собаки на десятилетнего мальчика.
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Культура

Актриса сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон скончалась от рака

Российскому зрителю Пегги Липтон знакома по культовому сериалу "Твин Пикс", в котором сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс.
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В Литве стартовали президентские выборы

В Литве началось голосование на президентских выборах.
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Эксперты рассказали о способах улучшить сексуальную жизнь

Эксперты рассказали о девяти способах улучшить сексуальную жизнь и достичь гармонии в отношениях с партнером.
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Авто

Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
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Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
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Адвокат Трампа передумал ехать на Украину

Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани передумал ехать на Украину, куда планировал отправиться в ближайшие дни.
Обновлено вчера в 03:18
Хоккей

Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

В Свердловской области два человека погибли при пожаре в деревне

Обновлено в 00:17
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