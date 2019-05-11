Футбол
«Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 13:45
"Ростов-Дон" стал вторым финалистом женской Лиги чемпионов. Российская команда в "Финале четырех" взяла верх над "Метцем" - 27:25. Соперницами "Ростов-Дона" станут гандболистки венгерского "Дьора", победившие норвежский "Виперс" (31:22).
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