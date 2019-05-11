Футбол

«Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 13:45

"Ростов-Дон" стал вторым финалистом женской Лиги чемпионов. Российская команда в "Финале четырех" взяла верх над "Метцем" - 27:25. Соперницами "Ростов-Дона" станут гандболистки венгерского "Дьора", победившие норвежский "Виперс" (31:22).
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«Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс13:45

Тренер «Ростов-Дона» считает, что вера в себя помогла гандболисткам клуба выйти в финал ЛЧ

ТАСС14:43

Гандболистки «Ростов-Дона» пробились в финал Лиги чемпионов

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Гандбол. «Ростов-Дон» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Sport24.ru14:06

Тренер «Ростова-Дон» — о выходе в финал ЛЧ: фантастическая работа моей команды

Чемпионат15:41

Лига чемпионов (жен). Финал. «Ростов-Дон» сыграет с «Дьором»

Sports.ru15:15

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вышел в финал Лиги чемпионов

Дон-ТР14:04
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