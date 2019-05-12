Футбол
«Ростов-Дон» уступил в финале Лиги чемпионовRostov.ru вчера в 16:57
Ростовские гандболистки в финальной игре Лиги чемпионов ЕГФ со счетом 24:25 проиграли венгерскому «Дьеру». Пожалуй, это самый важный матч в сезоне-2018/2019.
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Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко хочет набить татуировку на руке
Обновлено в 02:55
Происшествия
СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Госдума рассмотрит законопроект о «пьяных» ДТП с жертвами
Речь о поправках в Уголовный кодекс РФ, которые резко и серьезно усиливают ответственность за ДТП с жертвами, которые совершили водители в состоянии опьянения, сказал Исаев.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов
После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
Общество
Изменены правила получения детских пособий
Оформить пособие на рождение первого и второго ребенка теперь можно в независимости от прописки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 21:28
Авто
Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Общество
Законопроект о госзакупках в сфере питания в школах внесен в Госдуму
Законопроект, меняющий процедуру проведения госзакупок для обеспечения питания обучающихся, внесли в Госдуму депутаты Михаил Шеремет («Единая Россия») и Алексей Журавлёв («Родина»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
Обновлено в 06:02
Политика
В Севастополе назначена новая вице-губернатор по экономике
Мария Литовко с 2017 года возглавляла приоритетный проект создания в Балаклавской бухте яхтенной марины международного уровня, в марте 2019 года стала одним из победителей конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 06:39
Происшествия
На фанатов «Зенита» и ЦСКА завели уголовное дело из-за драки
Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки между фанатами петербургского "Зенита" и московского ЦСКА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Обновлено в 06:46
Происшествия
СК направил в прокуратуру дело участников «Нового величия»
Следственный комитет РФ направил в прокуратуру уголовное дело в отношении восьми участников экстремистской молодежной организации "Новое величие", которые обвиняются в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Пашков, представляющий интересы участницы движения Марии Дубовик.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Оренбургские мотострелки пересели на модернизированные БМП-2М
Модернизированные БМП-2М оснащены новым боевым модулем "Бережок".
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Общество
Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Политика
Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги
"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Гаджеты
Раскрыты возможности iPhone нового поколения
Обновлено в 06:59
Происшествия
В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова»
Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:44
Кино
Названы лауреаты телевизионной премии BAFTA TV
Лучшим комедийным сериалом стал проект "Навеки Салли". Лучшим мини-сериалом эксперты назвали "Патрик Мелроуз".
Обновлено в 07:00
Политика
Зеленского вызвали к судье Януковича
Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в суд в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 05:25
Экономика
Еврокомиссия одобрила СП Tenaris и «Северстали»
Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Tenaris AG (Люксембург) и "Северстали", сообщает пресс-служба ЕК.
Обновлено в 07:13
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Шоу-бизнес
Яна Рудковская на майских праздниках пересмотрела шестой сезон шоу «Голос. Дети»
В личном микроблоге 44-летняя супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассказала о нескольких вещах, которые сумели удивить ее больше всего в этом году.
Обновлено в 07:21
Общество
В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад
Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.
Обновлено в 07:14
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37