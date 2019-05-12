Футбол

«Ростов-Дон» уступил в финале Лиги чемпионовRostov.ru вчера в 16:57

Ростовские гандболистки в финальной игре Лиги чемпионов ЕГФ со счетом 24:25 проиграли венгерскому «Дьеру». Пожалуй, это самый важный матч в сезоне-2018/2019.
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«Ростов-Дон» посягнул на чемпионский трон «Дьера»

Спорт-Экспресс06:35

Гандболистки «Ростова-Дона» уступили «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

РИА Новостивчера в 13:39

«Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 13:42

Достойное поражение. «Ростов-Дон» уступил в финале женской гандбольной Лиги чемпионов

ТАССвчера в 19:20

Русскому клубу не хватило 1 мяча до чуда в финале Лиги чемпионов. «Ростов-Дон» проиграл сборной мира

Sport24.ruвчера в 15:36

Макеева — о поражении в финале ЛЧ: очень обидно проиграть один мяч

Чемпионатвчера в 17:50

ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

Дон-ТРвчера в 13:41
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Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко хочет набить татуировку на руке

Обновлено в 02:55
Происшествия

СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Госдума рассмотрит законопроект о «пьяных» ДТП с жертвами

Речь о поправках в Уголовный кодекс РФ, которые резко и серьезно усиливают ответственность за ДТП с жертвами, которые совершили водители в состоянии опьянения, сказал Исаев.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов

После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
Общество

Изменены правила получения детских пособий

Оформить пособие на рождение первого и второго ребенка теперь можно в независимости от прописки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 21:28
Авто

Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Обновлено в 06:04
Происшествия

Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне

Обновлено вчера в 14:29
Политика

Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Общество

Законопроект о госзакупках в сфере питания в школах внесен в Госдуму

Законопроект, меняющий процедуру проведения госзакупок для обеспечения питания обучающихся, внесли в Госдуму депутаты Михаил Шеремет («Единая Россия») и Алексей Журавлёв («Родина»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
Обновлено в 06:02
Политика

В Севастополе назначена новая вице-губернатор по экономике

Мария Литовко с 2017 года возглавляла приоритетный проект создания в Балаклавской бухте яхтенной марины международного уровня, в марте 2019 года стала одним из победителей конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 06:39
Происшествия

На фанатов «Зенита» и ЦСКА завели уголовное дело из-за драки

Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки между фанатами петербургского "Зенита" и московского ЦСКА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко

Обновлено в 06:46
Происшествия

СК направил в прокуратуру дело участников «Нового величия»

Следственный комитет РФ направил в прокуратуру уголовное дело в отношении восьми участников экстремистской молодежной организации "Новое величие", которые обвиняются в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Пашков, представляющий интересы участницы движения Марии Дубовик.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Оренбургские мотострелки пересели на модернизированные БМП-2М

Модернизированные БМП-2М оснащены новым боевым модулем "Бережок".
Обновлено в 07:34
Общество

Адвокат Мамаева нашел плюсы в содержании футболиста в колонии

Обновлено в 07:35
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники

Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Общество

Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Политика

Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги

"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Гаджеты

Раскрыты возможности iPhone нового поколения

Обновлено в 06:59
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова»

Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:44
Кино

Названы лауреаты телевизионной премии BAFTA TV

Лучшим комедийным сериалом стал проект "Навеки Салли". Лучшим мини-сериалом эксперты назвали "Патрик Мелроуз".
Обновлено в 07:00
Политика

Зеленского вызвали к судье Януковича

Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в суд в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 05:25
Экономика

Еврокомиссия одобрила СП Tenaris и «Северстали»

Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Tenaris AG (Люксембург) и "Северстали", сообщает пресс-служба ЕК.
Обновлено в 07:13
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Шоу-бизнес

Яна Рудковская на майских праздниках пересмотрела шестой сезон шоу «Голос. Дети»

В личном микроблоге 44-летняя супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассказала о нескольких вещах, которые сумели удивить ее больше всего в этом году.
Обновлено в 07:21
Общество

В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад

Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.
Обновлено в 07:14
Наука

От высокомерного к двумерному: ученые получили квазидвумерное золото

Обновлено в 05:27
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
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