«Ростов-Дон» уступил в финале Лиги чемпионовRostov.ru вчера в 16:57

Ростовские гандболистки в финальной игре Лиги чемпионов ЕГФ со счетом 24:25 проиграли венгерскому «Дьеру». Пожалуй, это самый важный матч в сезоне-2018/2019.

Происшествия Госдума рассмотрит законопроект о «пьяных» ДТП с жертвами Речь о поправках в Уголовный кодекс РФ, которые резко и серьезно усиливают ответственность за ДТП с жертвами, которые совершили водители в состоянии опьянения, сказал Исаев.

Происшествия В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.

Общество Изменены правила получения детских пособий Оформить пособие на рождение первого и второго ребенка теперь можно в независимости от прописки, сообщает DEITA.

Авто Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.

Политика Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.

Общество Законопроект о госзакупках в сфере питания в школах внесен в Госдуму Законопроект, меняющий процедуру проведения госзакупок для обеспечения питания обучающихся, внесли в Госдуму депутаты Михаил Шеремет («Единая Россия») и Алексей Журавлёв («Родина»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Политика В Севастополе назначена новая вице-губернатор по экономике Мария Литовко с 2017 года возглавляла приоритетный проект создания в Балаклавской бухте яхтенной марины международного уровня, в марте 2019 года стала одним из победителей конкурса "Лидеры России".

Происшествия На фанатов «Зенита» и ЦСКА завели уголовное дело из-за драки Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки между фанатами петербургского "Зенита" и московского ЦСКА, передает "Советский спорт".

Происшествия СК направил в прокуратуру дело участников «Нового величия» Следственный комитет РФ направил в прокуратуру уголовное дело в отношении восьми участников экстремистской молодежной организации "Новое величие", которые обвиняются в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Пашков, представляющий интересы участницы движения Марии Дубовик.

Происшествия В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.

Политика В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май» Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".

Политика Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги "Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.

Происшествия В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова» Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.

Кино Названы лауреаты телевизионной премии BAFTA TV Лучшим комедийным сериалом стал проект "Навеки Салли". Лучшим мини-сериалом эксперты назвали "Патрик Мелроуз".

Политика Зеленского вызвали к судье Януковича Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в суд в понедельник, 13 мая.

Экономика Еврокомиссия одобрила СП Tenaris и «Северстали» Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Tenaris AG (Люксембург) и "Северстали", сообщает пресс-служба ЕК.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.

Шоу-бизнес Яна Рудковская на майских праздниках пересмотрела шестой сезон шоу «Голос. Дети» В личном микроблоге 44-летняя супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассказала о нескольких вещах, которые сумели удивить ее больше всего в этом году.

Общество В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.