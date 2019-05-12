Футбол

«Ростов-Дон» уступил в финале Лиги чемпионовRostov.ru вчера в 16:57

Ростовские гандболистки в финальной игре Лиги чемпионов ЕГФ со счетом 24:25 проиграли венгерскому «Дьеру». Пожалуй, это самый важный матч в сезоне-2018/2019.
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«Ростов-Дон» проиграл «Дьору» один мяч в финале женской Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:41

Русскому клубу не хватило 1 мяча до чуда в финале Лиги чемпионов. «Ростов-Дон» проиграл сборной мира

Sport24.ruвчера в 15:36

Гандболистки «Ростова-Дона» уступили «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

РИА Новостивчера в 13:39

«Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 13:42

Достойное поражение. «Ростов-Дон» уступил в финале женской гандбольной Лиги чемпионов

ТАССвчера в 19:20

ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

Дон-ТРвчера в 13:41

Макеева — о поражении в финале ЛЧ: очень обидно проиграть один мяч

Чемпионатвчера в 17:50
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Армия и оружие

Украинские солдаты отказались выполнять приказ и застрелили командира

Обновлено вчера в 03:02
Общество

В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа

Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией

В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.
Обновлено 11 мая в 23:12
Происшествия

В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета

Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео

Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 01:28
Армия и оружие

Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид

Стратегический атомный ракетоносец проекта 955 «Борей» «Князь Владимир» стал более скоростным и бесшумным.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР

Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
Обновлено в 00:30
Общество

Нескучные будни: читаем Булгакова, отрываемся с «Пошлой Молли» и прощаемся с «Игрой престолов»

В программе — встреча с крутым уличным художником из Франции, фильмы про музыкантов, которые невозможно смотреть без слёз, вечер памяти Михаила Булгакова, концерт «Пошлой Молли» и мегавечеринка для фанатов «Игры престолов».
Обновлено в 00:56
Здоровье

Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита

Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Обновлено вчера в 14:34
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Команда Зеленского подняла бунт против Дональда Трампа

Личный адвокат и доверенное лицо президента США Дональда Трампа Руди Джулиани обнаружил "врагов США" прямо в окружении президента Украины Зеленского и даже отменил по этому поводу свой визит в Киев.
Обновлено в 01:00
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено вчера в 01:44
Экономика

ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2

ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2 Железная дорога Бованенково—Сабетта (Северный широтный ход-2) может быть частично профинансирована за счет переброски 80 млрд руб. с инвестпрограммы ОАО РЖД, касающейся реконструкции Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Избирком Литвы обработал 100% бюллетеней на президентских выборах

Обновлено в 00:34
Общество

Министр Паздников в 2018 году заработал 3,3 млн руб

Супруга министра заработала 632 тысячи рублей за год. Четыре заместителя министра задекларировали в 2018 году по 1,2 млн рублей доходов.
Обновлено в 00:52
Экономика

Гарантийный фонд Приморья предоставил льготы сельхозпроизводителям

В 2019 году при поддержке Гарантийного фонда приморский бизнес сможет привлечь кредиты на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Тела трех погибших на Алтае туристов доставлены в Новосибирск

Обновлено в 01:37
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 11:21
Политика

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Министр энергетики, промышленности и минресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что два из четырёх судов, ставших объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ утром 12 мая, — саудовские нефтяные танкеры.
Обновлено в 00:39
Политика

Аксенов исключил изменения во внешней политике Украины при Зеленском

Глава Республики Крым Сергей Аксенов не ожидает от Владимира Зеленского кардинальных изменений во внешней политике Украины.
Обновлено в 00:32
Культура

Форум «Таврида 5.0» открылся в Крыму в новом формате

В Крыму 12 мая стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида 5.0».
Обновлено вчера в 15:04
Кино

Сериалы «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили теленаграды BAFTA

Сериалы "Убивая Еву" и "Патрик Мелроуз" получили теленаграды British Academy Television Awards (BAFTA).
Обновлено в 00:14
Музыка

«Евровидение-2019» официально открылось в Тель-Авиве

Обновлено вчера в 16:23
Кино

«Мстители: Финал» сохранили лидерство в российском прокате

Обновлено вчера в 17:15
Общество

Отдельную рассадку родителей и детей в самолетах предложили запретить

Как считает депутат, при возникновении нештатной ситуации родители и дети, которые сидят не рядом, бросятся искать друг друга, пренебрегая элементарными правилами безопасности, мешая другим пассажирам и обостряя и без того непростую обстановку.
Обновлено в 00:27
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