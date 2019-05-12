Футбол
«Ростов-Дон» уступил в финале Лиги чемпионовRostov.ru вчера в 16:57
Ростовские гандболистки в финальной игре Лиги чемпионов ЕГФ со счетом 24:25 проиграли венгерскому «Дьеру». Пожалуй, это самый важный матч в сезоне-2018/2019.
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Армия и оружие
Украинские солдаты отказались выполнять приказ и застрелили командира
Обновлено вчера в 03:02
Общество
В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа
Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией
В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.
Обновлено 11 мая в 23:12
Происшествия
В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета
Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Стратегический атомный ракетоносец проекта 955 «Борей» «Князь Владимир» стал более скоростным и бесшумным.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР
Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
Обновлено в 00:30
Общество
Нескучные будни: читаем Булгакова, отрываемся с «Пошлой Молли» и прощаемся с «Игрой престолов»
В программе — встреча с крутым уличным художником из Франции, фильмы про музыкантов, которые невозможно смотреть без слёз, вечер памяти Михаила Булгакова, концерт «Пошлой Молли» и мегавечеринка для фанатов «Игры престолов».
Обновлено в 00:56
Здоровье
Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита
Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1
Обновлено вчера в 14:34
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Команда Зеленского подняла бунт против Дональда Трампа
Личный адвокат и доверенное лицо президента США Дональда Трампа Руди Джулиани обнаружил "врагов США" прямо в окружении президента Украины Зеленского и даже отменил по этому поводу свой визит в Киев.
Обновлено в 01:00
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Обновлено вчера в 01:44
Экономика
ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2
ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2 Железная дорога Бованенково—Сабетта (Северный широтный ход-2) может быть частично профинансирована за счет переброски 80 млрд руб. с инвестпрограммы ОАО РЖД, касающейся реконструкции Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Министр Паздников в 2018 году заработал 3,3 млн руб
Супруга министра заработала 632 тысячи рублей за год. Четыре заместителя министра задекларировали в 2018 году по 1,2 млн рублей доходов.
Обновлено в 00:52
Экономика
Гарантийный фонд Приморья предоставил льготы сельхозпроизводителям
В 2019 году при поддержке Гарантийного фонда приморский бизнес сможет привлечь кредиты на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Министр энергетики, промышленности и минресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что два из четырёх судов, ставших объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ утром 12 мая, — саудовские нефтяные танкеры.
Обновлено в 00:39
Политика
Аксенов исключил изменения во внешней политике Украины при Зеленском
Глава Республики Крым Сергей Аксенов не ожидает от Владимира Зеленского кардинальных изменений во внешней политике Украины.
Обновлено в 00:32
Культура
Форум «Таврида 5.0» открылся в Крыму в новом формате
В Крыму 12 мая стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида 5.0».
Обновлено вчера в 15:04
Кино
Сериалы «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили теленаграды BAFTA
Сериалы "Убивая Еву" и "Патрик Мелроуз" получили теленаграды British Academy Television Awards (BAFTA).
Обновлено в 00:14
Музыка
«Евровидение-2019» официально открылось в Тель-Авиве
Обновлено вчера в 16:23
Кино
«Мстители: Финал» сохранили лидерство в российском прокате
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Отдельную рассадку родителей и детей в самолетах предложили запретить
Как считает депутат, при возникновении нештатной ситуации родители и дети, которые сидят не рядом, бросятся искать друг друга, пренебрегая элементарными правилами безопасности, мешая другим пассажирам и обостряя и без того непростую обстановку.
Обновлено в 00:27