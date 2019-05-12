Футбол

«Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионовRostof.ru 13:31

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл венгерскому «Дьеру» в финале Лиги чемпионов со счетом 24:25. «Ростов-Дон» впервые в истории вышел в финал главного клубного европейского турнира. «Дьеру» же не привыкать бороться за золото.
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Достойное поражение. «Ростов-Дон» уступил в финале женской гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС19:20

«Ростов-Дон» проиграл «Дьору» один мяч в финале женской Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс14:41

Гандболистки «Ростова-Дона» уступили «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

РИА Новости13:39

«Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионов

Матч ТВ13:42

Русскому клубу не хватило 1 мяча до чуда в финале Лиги чемпионов. «Ростов-Дон» проиграл сборной мира

Sport24.ru15:36

Макеева — о поражении в финале ЛЧ: очень обидно проиграть один мяч

Чемпионат17:50

ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

Дон-ТР13:41
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Происшествия

СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы

По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено в 22:25
Происшествия

В Уэльсе легкомоторный самолет упал на автодорогу

Легкомоторный самолет упал на автодорогу A-40 недалеко от валлийского города Абергавенни в графстве Монмутшир.
Обновлено в 10:07
Политика

Власти Египта и Саудовской Аравии убедили Трампа поддержать ЛНА

Администрация американского лидера Дональда Трампа под влиянием Египта и Саудовской Аравии приняла решение поддержать возглавляющего Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифу Хафтара, пишет в воскресенье газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 20:51
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Общество

Ржавый занавес. Информацию будут выдавать на флешках в МФЦ

1 мая президент России подписал «закон Клишаса», который предписывает к 1 ноября, когда закон вступит в силу, создать механизм уже не просто блокировок, а целого управления всем интернет-трафиком.
Обновлено в 16:23
Экономика

Клиентам форекса грозит дисквалификация

На текущий момент в «ВТБ Форекс» располагают остатками на счетах в размере менее 400 тыс. руб. (среди клиентов с ненулевыми остатками, на 29 апреля) 77% клиентов.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие

Иран пригрозил ответным ударом США

Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено в 16:05
Экономика

Дальневосточный банк: плюс 300 к преимуществам наших клиентов

На сегодняшний день количество эмитированных Дальневосточным банком карт "Семейная команда" превысило 850 тысяч.
Обновлено в 21:19
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия

Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске

Обновлено в 21:08
Армия и оружие

«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ

5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
Обновлено в 06:27
Происшествия

На Шри-Ланке вновь временно заблокировали WhatsApp, Viber и Facebook

WhatsApp, Viber и Facebook вновь временно заблокированы на Шри-Ланке, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на департамент информации правительства.
Обновлено в 22:23
Армия и оружие

СМИ: на авиабазе «Хмеймим», по подозрению в шпионаже, задержаны 11 военных

Согласно информации представленной информационным изданием «Ebaa News», на российской военной авиабазе «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия, произошла серия громких задержаний военнослужащих, подозревающихся в шпионаже в пользу другого государства.
Обновлено в 21:16
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Политика

Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»

"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено в 20:56
Происшествия

Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено в 18:53
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Футбол

«Валенсия» одержала победу над «Алавесом»

«Валенсия» одержала победу над «Алавесом» в матче 37-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 14:47
Транспорт

Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина

Самолеты четырех китайских авиакомпаний - Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines - в понедельник утром официально приступили к тестовым полетам в новом международном аэропорту Пекина "Дасин", который станет крупнейшим в мире.
Обновлено в 21:35
Политика

Кандидатов в президенты в США сочли слишком старыми для президентства

Сравнивая Трампа, который стал самым старым впервые избранным президентом, и 40-го президента США Рональда Рейгана, который избрался на второй срок в возрасте 73 лет, бывший глава Пентагона заметил, что последний был «довольно великим президентом».
Обновлено в 17:18
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал президента Украины Владимира Зеленского присягнуть на верность националистам.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Политика

В Литве завершилось голосование на президентских выборах

Голосование на прошедших в воскресенье седьмых за годы независимости президентских выборах завершилось в Литве.
Обновлено в 13:11
Экономика

Отдыхали в долг на длинные майские праздники россияне

Берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда В мае россияне возьмут на четверть больше займов у микрофинансовых организациях, чем в другие месяцы.
Обновлено в 22:15
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Названо место размещения первых систем С-350 «Витязь»

Обновлено в 20:11
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