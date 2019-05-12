Футбол
«Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионовRostof.ru 13:31
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл венгерскому «Дьеру» в финале Лиги чемпионов со счетом 24:25. «Ростов-Дон» впервые в истории вышел в финал главного клубного европейского турнира. «Дьеру» же не привыкать бороться за золото.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Происшествия
СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы
По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено в 22:25
Происшествия
В Уэльсе легкомоторный самолет упал на автодорогу
Легкомоторный самолет упал на автодорогу A-40 недалеко от валлийского города Абергавенни в графстве Монмутшир.
Обновлено в 10:07
Политика
Власти Египта и Саудовской Аравии убедили Трампа поддержать ЛНА
Администрация американского лидера Дональда Трампа под влиянием Египта и Саудовской Аравии приняла решение поддержать возглавляющего Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифу Хафтара, пишет в воскресенье газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 20:51
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Общество
Ржавый занавес. Информацию будут выдавать на флешках в МФЦ
1 мая президент России подписал «закон Клишаса», который предписывает к 1 ноября, когда закон вступит в силу, создать механизм уже не просто блокировок, а целого управления всем интернет-трафиком.
Обновлено в 16:23
Экономика
Клиентам форекса грозит дисквалификация
На текущий момент в «ВТБ Форекс» располагают остатками на счетах в размере менее 400 тыс. руб. (среди клиентов с ненулевыми остатками, на 29 апреля) 77% клиентов.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом США
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено в 16:05
Экономика
Дальневосточный банк: плюс 300 к преимуществам наших клиентов
На сегодняшний день количество эмитированных Дальневосточным банком карт "Семейная команда" превысило 850 тысяч.
Обновлено в 21:19
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01
Армия и оружие
«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ
5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
Обновлено в 06:27
Происшествия
На Шри-Ланке вновь временно заблокировали WhatsApp, Viber и Facebook
WhatsApp, Viber и Facebook вновь временно заблокированы на Шри-Ланке, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на департамент информации правительства.
Обновлено в 22:23
Армия и оружие
СМИ: на авиабазе «Хмеймим», по подозрению в шпионаже, задержаны 11 военных
Согласно информации представленной информационным изданием «Ebaa News», на российской военной авиабазе «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия, произошла серия громких задержаний военнослужащих, подозревающихся в шпионаже в пользу другого государства.
Обновлено в 21:16
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»
"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено в 20:56
Происшествия
Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено в 18:53
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Футбол
«Валенсия» одержала победу над «Алавесом»
«Валенсия» одержала победу над «Алавесом» в матче 37-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 14:47
Транспорт
Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина
Самолеты четырех китайских авиакомпаний - Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines - в понедельник утром официально приступили к тестовым полетам в новом международном аэропорту Пекина "Дасин", который станет крупнейшим в мире.
Обновлено в 21:35
Политика
Кандидатов в президенты в США сочли слишком старыми для президентства
Сравнивая Трампа, который стал самым старым впервые избранным президентом, и 40-го президента США Рональда Рейгана, который избрался на второй срок в возрасте 73 лет, бывший глава Пентагона заметил, что последний был «довольно великим президентом».
Обновлено в 17:18
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал президента Украины Владимира Зеленского присягнуть на верность националистам.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49
Политика
В Литве завершилось голосование на президентских выборах
Голосование на прошедших в воскресенье седьмых за годы независимости президентских выборах завершилось в Литве.
Обновлено в 13:11
Экономика
Отдыхали в долг на длинные майские праздники россияне
Берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда В мае россияне возьмут на четверть больше займов у микрофинансовых организациях, чем в другие месяцы.
Обновлено в 22:15
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Названо место размещения первых систем С-350 «Витязь»
Обновлено в 20:11