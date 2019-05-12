Футбол
«Ростов-Дон» уступил в финале Лиги чемпионовRostov.ru вчера в 16:57
Ростовские гандболистки в финальной игре Лиги чемпионов ЕГФ со счетом 24:25 проиграли венгерскому «Дьеру». Пожалуй, это самый важный матч в сезоне-2018/2019.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
По данным букмекеров, российский певец Сергей Лазарев входит в тройку возможных победителей международного музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 00:23
Экономика
Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти
Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может составить от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Обновлено в 03:19
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой актрисы
Народная артистка СССР Елена Образцова прокомментировала телеканалу «Звезда» смерть известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд
Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть
Обновлено в 05:13
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Спорт
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Политика
Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале
Напомним, в январе российский суд признал виновным в попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в Москве командира группы разведки ДНР Дмитрия Лысаковского.
Обновлено в 04:59
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
Понижение температуры ниже климатической нормы ожидается в центральных областях России к концу рабочей недели.
Обновлено вчера в 23:59
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Здоровье
Мужчины старше 35 лет подвергают риску здоровье будущих детей
«Известно, что физиологические изменения, которые происходят у женщин после 35 лет, могут повлиять на зачатие, беременность и здоровье ребенка, но большинство мужчин не осознают, что их возраст действует на эти процессы аналогичным образом», — рассказала директор Института здоровья женщин в Медицинской школе Rutgers, автор исследования Глория Бахманн.
Обновлено в 04:55
Футбол
Флоренци: «Роналду думает, что может делать всё что угодно»
Роналду - обладатель "Золотого мяча" и думает, что может делать все что угодно.
Обновлено в 04:46
Игры
Фанат воссоздаёт оригинальную Metal Gear Solid внутри Dreams
Ещё во время бета-теста в Dreams воссоздали сцены из P.T. и Dead Space, а теперь фанат воспроизводит внутри Dreams оригинальную Metal Gear Solid.
Обновлено в 04:52
Общество
Изменены правила получения детских пособий
Оформить пособие на рождение первого и второго ребенка теперь можно в независимости от прописки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине
Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:19
Общество
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы
Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение на вечер понедельника и вторник из-за сильных дождей, грозы, града и ветра до 22 метров в секунду, сообщает управление МЧС по региону.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Двух жительниц Оренбуржья, мечтавших похудеть, осудили за контрабанду
Две жительницы Оренбургской области, заказавшие в сети Интернет из Казахстана запрещенный в РФ препарат для снижения веса, осуждены за контрабанду сильнодействующих веществ.
Обновлено в 06:00
Общество
В МВД Мордовии признали одинаковые портреты на «Бессмертном полку»
Глава МВД Мордовии и республиканский прокурор несли портрет одного и того же человека на акции "Бессмертный полк", потому что министр внутренних дел Юрий Арсентьев разрешил своим друзьям нести фотографию своего деда.
Обновлено вчера в 15:54
Автоспорт
Мазепин примет участие в тестах «Формулы-1» в составе «Мерседеса»
«Мерседес» объявил, что в тестах после Гран-при Испании примут участие пилот команды Валттери Боттас и гонщик «Формулы-2» Никита Мазепин.
Обновлено в 04:41
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Директор «Говорит Москва» уверен, что тело Доренко кремируют
Директор "Говорит Москва" Владимир Мамонтов полагает, что тело журналиста и главреда радиостанции Сергея Доренко кремируют.
Обновлено в 04:26