Футбол
«Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионовМатч ТВ 13:42
Для «Ростов-Дона» выход в финал турнира стал первым в истории. «Дьер» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд и в пятый — за последние семь лет. Ранее в матче за третье место норвежский «Кристансанн» на последних минутах вырвал победу у французского «Меца» со счетом 31:30.
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