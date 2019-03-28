«Ростов-Арена» претендует на проведение матча за СуперкубокАргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:23

За проведение матча за Суперкубок следующего сезона претендуют три российские арены. Об этом "СЭ" сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

с чего всё началось

Донской стадион «Ростов-Арена» претендует на проведение матча за Суперкубок, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина. По его словам, помимо ростовского стадиона, на проведение матча претендуют еще две футбольных арены.

«Ростов-Арена» претендует на проведение матча за Суперкубок

Политика Путин позвал президента Киргизии в Россию Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

Футбол Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны» Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.

Технологии Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.

Политика Миронов назвал возможных кандидатов в губернаторы Петербурга Выборы губернатора и депутатов муниципальных образований Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.

Происшествия В Москве арестовали боевика, причастного к терактам в столичном метро Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца боевика Магомеда Нурова. Ранее его задержали в Дагестане.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Общество Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.

Футбол Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром» Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продлил соглашение с краснодарским клубом.

Авто В России стартовали продажи обновлённого Honda Pilot Японский автопроизводитель объявил о старте продаж обновлённого кроссовера Honda Pilot.

Происшествия Экс-губернатора Ишаева задержали за хищения у «Роснефти» В СКР рассказали, что в период с 2014 по 2017 годы Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "Роснефть", способствовал заключению с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае.

Политика Генпрокуратура Украины возбудила дело против окружения Порошенко Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.

Игры Слух дня: Джордж Мартин работает над видеоигрой от создателей Dark Souls и Sekiro В конце марта по сети стал внезапно расходиться безумный и маловероятный слух, согласно которому писатель Джордж Мартин уже какое-то время работает над сценарием грядущей видеоигры от студии FromSoftware, создателей серии Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

Общество Московский спорткомплекс «Олимпийский» сохранит концертную функцию Московский спорткомплекс "Олимпийский" после реконструкции сохранит концертную функцию, сообщила в четверг директор по проектированию СК "Олимпийский" Галина Гордюшина.

Общество Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.

Политика Суд в США назвал дату вынесения приговора Марии Бутиной Приговор арестованной в США гражданке России Марии Бутиной будет вынесен в конце апреля, сообщили 28 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона.

Общество Родственники и друзья главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова владеют соседними виллами в испанском закрытом поселке Родственники и друзья главы корпорации "Ростех" Сергея Чемезова владеют соседними виллами в испанском закрытом поселке С'Агаро на побережье Средиземного моря.

Спорт IAAF одобрила заявки пяти россиян на получение нейтрального статуса Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки пяти россиян на получение нейтрального статуса.

Политика Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Футбол Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков по выбору лучшего гола в истории клуба.

Происшествия Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.

Футбол «Манчестер Юнайтед» определился с постоянным главным тренером Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Уле-Гуннара Сульшера главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Политика Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2» Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.