Футбол
«Ростов-Арена» претендует на проведение матча за СуперкубокАргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:23
Донской стадион «Ростов-Арена» претендует на проведение матча за Суперкубок, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина. По его словам, помимо ростовского стадиона, на проведение матча претендуют еще две футбольных арены.
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За проведение матча за Суперкубок следующего сезона претендуют три российские арены. Об этом "СЭ" сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.Спорт-Экспресс01:00
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