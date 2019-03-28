Футбол

«Ростов-Арена» претендует на проведение матча за СуперкубокАргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:23

Донской стадион «Ростов-Арена» претендует на проведение матча за Суперкубок, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина. По его словам, помимо ростовского стадиона, на проведение матча претендуют еще две футбольных арены.
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На проведение матча за Суперкубок претендуют три арены

За проведение матча за Суперкубок следующего сезона претендуют три российские арены. Об этом "СЭ" сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза с 19 декабря 2018 года.
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