«Ростов-Арена» претендует на проведение матча за СуперкубокАргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:23

За проведение матча за Суперкубок следующего сезона претендуют три российские арены. Об этом "СЭ" сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

с чего всё началось

Донской стадион «Ростов-Арена» претендует на проведение матча за Суперкубок, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина. По его словам, помимо ростовского стадиона, на проведение матча претендуют еще две футбольных арены.

«Ростов-Арена» претендует на проведение матча за Суперкубок

Политика СК подтвердил задержание бывшего губернатора Хабаровского края Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан, подтвердили в СК РФ.

Происшествия ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.

Музыка Умер фронтмен групп Beat и General Public Ранкин Роджер Фронтмен музыкальных групп Beat и General Public Ранкин Роджер скончался 26 марта в возрасте 56 лет.

Армия и оружие Эффект «весеннего перемирия» продлился всего три дня, заявил Лукашевич Эффект "весеннего перемирия" в Донбассе стал одним из кратчайших за всю историю объявления там режимов тишины, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Экономика Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.

Политика Названа дата третьего голосования британского парламента по Brexit Правительство Великобритании назвало дату проведения третьего по счету голосования парламента страны по сделке о Brexit.

Политика Трамп обвинил Мексику в нашествии мигрантов на США «Мексика ничего не делает для того, чтобы остановить поток нелегальных иммигрантов, стремящихся в нашу страну», — подчеркнул Трамп.

Политика Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.

Общество В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.

Шоу-бизнес Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.

Происшествия Юриста осудили на два года условно за репост в Telegram Приморского юриста Дмитрия Третьякова суд приговорил к двум годам условно за репост записи журналиста Аркадия Бабченко в Telegram.

Политика В Кремле объяснили присутствие в Венесуэле военных из России Присутствие в Венесуэле военных из России не нарушает никаких законов, поскольку соответствует заключенным заранее договоренностям.

Шоу-бизнес Фролов объяснил свое отсутствие на похоронах Началовой Нападающий южнокорейского хоккейного клуба «Дэмен Киллер Уэйлс» Александр Фролов в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» объяснил, почему не приехал на похороны своей бывшей возлюбленной Юлии Началовой.

Происшествия В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.

Энергетика «Газпром» может возобновить закупку газа в Туркмении В ходе переговоров глава государства и руководитель крупнейшей российской энергетической компании обсудили вопросы, касающиеся возобновления «Газпромом» закупок туркменского газа в рамках действующего межправительственного соглашение между Туркменией и Россией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.

Политика Лукашенко объяснил увольнение подчинённых после скандала с коровником Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, с чем были связаны резкие высказывания во время посещения фермы в Могилёвской области.

Футбол Макелеле – Роналдинью: «Будешь финтить, я отправлю тебя в больницу» Бывший игрок "Челси" Клод Макелеле рассказал о забавном диалоге с полузащитником "Барселоны" Роналдинью, который произошел между ними в матче Лиги чемпионов в 2006 году.

Политика Эрдоган обвинил США в провоцировании экономического кризиса в Турции Президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в провоцировании экономического кризиса в 2018 году.

Политика Белоруссия не планирует вступать в Евросоюз В Министерстве иностранных дел (МИД) Белоруссии посоветовали Европейскому союзу рассматривать республику только в качестве соседа, поскольку вступать в ЕС они не намерены.

Экономика Лондон прекратил обмен налоговыми данными с российской ФНС Налоговая служба Великобритании (HMRC) исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми в 2019 году будет идти автоматический обмен финансовой информацией.

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.

Политика «Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.

Общество В Москве стартовали публичные слушания по проектам реновации В Москве стартовали публичные слушания по программе реновации. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Москомархитектуры.