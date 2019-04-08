Технологии
«Ростелеком» взяли в разработкуКоммерсантъ 02:00
В рамках сделки оператор выкупит долю «ИКС Холдинга» в контролируемой «Ростехом» компании «Национальные технологии». По мнению экспертов, «Ростелеком» может взять на себя обслуживание и продажи СХД другим операторам.
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«Ростелеком» выкупает долю в производителе оборудования для реализации «закона Яровой»
Rambler News Service04:34
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Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 08:59
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Здоровье
Немецкие онкологи заявили, что заболеваемость раком будет лишь расти
Среди современных людей выросла заболеваемость раком, но частота раковых диагнозов не уменьшится в ближайшее время, - наоборот, будет лишь расти.
Обновлено в 06:54
Общество
Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Жительница Зайцево ранена при обстреле ВСУ
В результате обстрелов ранена мирная жительница, которая получила легкое ранение нижних конечностей.
Обновлено в 15:10
Хоккей
Защитник «Аризоны» Любушкин хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2019
Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин хочет сыграть за сборную России на чемпионате мира, сообщает журналист Катерина Сильверман.
Обновлено в 14:55
Политика
Пентагон не видит угрозы в решении Ирана по поводу военных США
Представитель Пентагона Ребекка Ребейрих заявила РИА Новости, что в американском ведомстве не видят угрозы в решении Ирана признать военное командование США на Ближнем Востоке террористической организацией.
Обновлено в 17:00
Политика
Порошенко упрекнул Зеленского из-за позиции по Донбассу
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский может остаться без союзников в вопросе решения конфликта в Донбассе, если он станет главой государства.
Обновлено в 17:15
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Экономика
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателя
Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Обновлено в 15:48
Наука
Математики доказали, что «Беовульф» написан одним автором
С помощью исследования американских филологов и математиков разрешился многолетний спор о происхождении легендарной англосаксонской поэмы «Беовульф».
Обновлено в 15:53
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено в 06:22
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Транспорт
Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных
В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи
Обновлено в 15:36
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Экономика
Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
Обновлено в 10:58
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Политика
Скабеева высказалась о травле в свой адрес
Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой
Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Общество
ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 14:32
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Авто
Toyota придумала мойку кузова, встроенную в автомобиль
Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку компании Toyota на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированную в кузов.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Часть Калининграда осталась без света
"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55