Технологии
«Ростелеком» взяли в разработкуКоммерсантъ 02:00
В рамках сделки оператор выкупит долю «ИКС Холдинга» в контролируемой «Ростехом» компании «Национальные технологии». По мнению экспертов, «Ростелеком» может взять на себя обслуживание и продажи СХД другим операторам.
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«Ростелеком» выкупает долю в производителе оборудования для реализации «закона Яровой»
Rambler News Service04:34
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Общество
В Подмосковье к концу недели ожидается похолодание и снег
В Московской области к концу недели ожидается похолодание до -4 °С, понижение температуры будет сопровождаться ветром и небольшим снегопадом, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Обновлено в 06:59
Космос
Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян
Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
Обновлено в 13:03
Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Общество
Норму учебной нагрузки для школьников решили ввести в России
Чтобы исправить ситуацию, в ОНФ предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки.
Обновлено в 02:44
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским
Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Власти помогут семье петербурженки, погибшей при аварии на теплосети
Власти Санкт-Петербурга помогут семье пенсионерки, которая погибла у себя дома из-за прорыва трубы с горячей водой.
Обновлено в 09:59
Футбол
Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
Обновлено в 12:34
Политика
Медведев назначил Иванкова новым главой Роструда
Другим распоряжением Медведев назначил прежнего главу Роструда Всеволода Вуколова заместителем министра труда и соцзащиты.
Обновлено в 12:43
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Авто
Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover
Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover, о чем стало известно благодаря тизерным изображениям, распространенным в Сети.
Обновлено в 12:44
Политика
Зеленский попросил у МВД Украины предоставить ему охрану
Представители штаба кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского в преддверии второго тура президентских выборов просят обеспечить его охраной.
Обновлено в 09:36
Кино
«Шазам» покорил российский кинопрокат за первый уикенд
За первые четыре дня показа фильм Дэвида Санберга «Шазам» возглавил рейтинг российского кинопроката. Кинокомикс собрал 338,8 млн рублей.
Обновлено в 04:57
Футбол
Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»
Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой
Сбой произошёл в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», с трудностями в функционировании сервиса столкнулись жители многих регионов России.
Обновлено в 05:30
Спорт
Медведева вернулась в Москву. Ждем Загитову
Обновлено в 13:00
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Энергетика
Нефть Brent поднялась выше $71 впервые с ноября 2018 года
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $71 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 8 апреля.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа в Китае
Шестилетняя девочка выпала с 26 этажа китайского небоскреба, в результате отделавшись только переломами руки.
Обновлено в 10:18
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский стал лидером почти во всех возрастных группах в первом туре выборов
«Зеленский является лидером среди избирателей почти во всех возрастных группах избирателей, за исключением самой старшей, которым за 60 лет», – следует из результатов опроса на сайте фонда.
Обновлено в 08:46
Транспорт
Военные инспекторы начнут охоту за водителями
Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
Обновлено в 09:20
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Гаджеты
В сеть «слили» характеристики новых Honor 20 и Honor 20 Pro от Huawei
Huawei в скором времени представит две свои новинки Honor 20 и Honor 20 Pro. В сеть «слили» их характеристики.
Обновлено в 11:26
Культура
Мединский открыл год культуры и туризма РФ и Турции
Глава Минкульта Владимир Мединский в понедельник объявил о старте перекрестного года туризма и культуры России и Турции.
Обновлено в 12:55
Спорт
Гимнастка исполнила прыжок и сломала обе ноги при приземлении
Керио неудачно приземлилась после прыжка, в результате чего сломала обе ноги и вывихнула колени.
Обновлено в 06:50