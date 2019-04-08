Технологии

«Ростелеком» взяли в разработкуКоммерсантъ 02:00

В рамках сделки оператор выкупит долю «ИКС Холдинга» в контролируемой «Ростехом» компании «Национальные технологии». По мнению экспертов, «Ростелеком» может взять на себя обслуживание и продажи СХД другим операторам.
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«Ростелеком» взяли в разработку

Коммерсантъ02:00

«Ростелеком» выкупает долю в производителе оборудования для реализации «закона Яровой»

Rambler News Service04:34

«Ростелеком» заменит структуры Черепенникова в УК компании для создания систем хранения данных

Ведомости06:21

«Ростелеком» вошел в альянс по производству оборудования для исполнения «закона Яровой»

Интерфакс05:06

«Ростелеком» входит в проект Ростеха по созданию систем хранения данных по «пакету Яровой»

ТАСС05:19

«Ростелеком» выкупит 49% акций ООО «Национальные технологии»

РБК04:35

«Ростелеком» войдёт в альянс по развитию в России систем хранения данных

REGNUM06:32
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Общество

В Подмосковье к концу недели ожидается похолодание и снег

В Московской области к концу недели ожидается похолодание до -4 °С, понижение температуры будет сопровождаться ветром и небольшим снегопадом, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Обновлено в 06:59
Космос

Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян

Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
Обновлено в 13:03
Транспорт

Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля

Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Общество

Норму учебной нагрузки для школьников решили ввести в России

Чтобы исправить ситуацию, в ОНФ предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки.
Обновлено в 02:44
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Политика

В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика

Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским

Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Власти помогут семье петербурженки, погибшей при аварии на теплосети

Власти Санкт-Петербурга помогут семье пенсионерки, которая погибла у себя дома из-за прорыва трубы с горячей водой.
Обновлено в 09:59
Футбол

Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
Обновлено в 12:34
Политика

Медведев назначил Иванкова новым главой Роструда

Другим распоряжением Медведев назначил прежнего главу Роструда Всеволода Вуколова заместителем министра труда и соцзащиты.
Обновлено в 12:43
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Авто

Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover

Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover, о чем стало известно благодаря тизерным изображениям, распространенным в Сети.
Обновлено в 12:44
Политика

Путин поговорил с Эрдоганом о реализации контракта по поставкам С-400

Обновлено в 12:47
Политика

Зеленский попросил у МВД Украины предоставить ему охрану

Представители штаба кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского в преддверии второго тура президентских выборов просят обеспечить его охраной.
Обновлено в 09:36
Кино

«Шазам» покорил российский кинопрокат за первый уикенд

За первые четыре дня показа фильм Дэвида Санберга «Шазам» возглавил рейтинг российского кинопроката. Кинокомикс собрал 338,8 млн рублей.
Обновлено в 04:57
Футбол

Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»

Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.
Обновлено в 11:44
Здоровье

Манул Московского зоопарка проходит лечение из-за проблем с глазами

Обновлено в 10:07
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой

Сбой произошёл в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», с трудностями в функционировании сервиса столкнулись жители многих регионов России.
Обновлено в 05:30
Спорт

Медведева вернулась в Москву. Ждем Загитову

Обновлено в 13:00
Общество

Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога

Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Энергетика

Нефть Brent поднялась выше $71 впервые с ноября 2018 года

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $71 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 8 апреля.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа в Китае

Шестилетняя девочка выпала с 26 этажа китайского небоскреба, в результате отделавшись только переломами руки.
Обновлено в 10:18
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра

Обновлено в 05:23
Политика

Зеленский стал лидером почти во всех возрастных группах в первом туре выборов

«Зеленский является лидером среди избирателей почти во всех возрастных группах избирателей, за исключением самой старшей, которым за 60 лет», – следует из результатов опроса на сайте фонда.
Обновлено в 08:46
Транспорт

Военные инспекторы начнут охоту за водителями

Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
Обновлено в 09:20
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Гаджеты

В сеть «слили» характеристики новых Honor 20 и Honor 20 Pro от Huawei

Huawei в скором времени представит две свои новинки Honor 20 и Honor 20 Pro. В сеть «слили» их характеристики.
Обновлено в 11:26
Культура

Мединский открыл год культуры и туризма РФ и Турции

Глава Минкульта Владимир Мединский в понедельник объявил о старте перекрестного года туризма и культуры России и Турции.
Обновлено в 12:55
Спорт

Гимнастка исполнила прыжок и сломала обе ноги при приземлении

Керио неудачно приземлилась после прыжка, в результате чего сломала обе ноги и вывихнула колени.
Обновлено в 06:50
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