Технологии
«Ростелеком» взяли в разработкуКоммерсантъ 02:00
В рамках сделки оператор выкупит долю «ИКС Холдинга» в контролируемой «Ростехом» компании «Национальные технологии». По мнению экспертов, «Ростелеком» может взять на себя обслуживание и продажи СХД другим операторам.
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«Ростелеком» выкупает долю в производителе оборудования для реализации «закона Яровой»
Rambler News Service04:34
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Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Представитель армии Хафтара рассказал о битве за Триполи
Представитель армии маршала Халифы Хафтара заявил, что битва за Триполи «протекает согласно ранее установленному плану».
Обновлено в 14:42
Политика
Россия и Турция отменят визы для водителей
В своем выступлении российский лидер отметил, что для двусторонних отношений РФ и Турции характерен высокий уровень туристических обменов, и в Москве ценят внимание, которое "турецкие власти уделяют безопасности и комфортному пребыванию россиян", в связи с чем существует нацеленность на последовательное смягчение визового режима.
Обновлено в 13:05
Спорт
Лыжник Никита Крюков объявил о завершении карьеры
Обновлено в 05:19
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Политика
В ПАСЕ собирается пророссийская коалиция
Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.
Обновлено в 11:57
Футбол
Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счётом 2:2. Шупо-Мотинг всё-таки отметился забитым голом.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Экономика
Правительство предоставит субсидии для перевозки излишков зерна
Субсидии предусмотрены для отгрузок на станциях Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей с пунктами доставки в конкретных регионах других федеральных округов.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Авто
Подмосковные Mercedes-Benz будут собирать с немецкими двигателями
Автомобили Mercedes-Benz, производство которых локализовано на новом заводе в Подмосковье, будут собирать с немецкими двигателями и трансмиссиями.
Обновлено в 05:51
Политика
Медведев сменил руководителя Роструда
Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес
31-летняя Виктория Дайнеко приняла участие в свадебной фотосессии
В сентябре 2017 года Виктория Дайнеко развелась со своим мужем, музыкантом Дмитрием Клейманом.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича впервые показала горячие фото
Дочь миллиардера Романа Абрамовича ведет спокойную жизнь и не выставляет напоказ богатство отца.
Обновлено в 13:55
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге
В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
После развода Марат Башаров отдал квартиру бывшей жене
21 марта 2019 года Марат Башаров развелся со своей супругой Елизаветой. Впрочем, на этом скандальная история их разрыва не закончилась.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Политика
Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу
Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Авто
Fiat Chrysler заплатит Тесле, чтобы не платить штраф
Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) избежит штрафов за нарушение экологических норм Евросоюза по уровню выбросов углекислого газа и других веществ – для этого он подписал с фирмой Tesla соглашение о включении её электромобилей в официальную статистику европейских продаж FCA.
Обновлено в 10:18
Наука
Пищевая добавка ослабила иммунитет у больных гриппом
Как выяснили ученые, пищевая добавка Е319 или трет-бутилгидрохинон способен ослабить иммунитет у больных гриппом.
Обновлено в 12:32
Энергетика
«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета
СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.
Обновлено в 09:52
Политика
В конгрессе США заявили об «усталости» от санкций против России
Напомним, в начале апреля сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен представили законопроект о введении санкций против России и третьих стран за "вмешательство" в будущие выборы.
Обновлено в 06:26
Политика
Трамп приказал уволить главу Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп приказал уволить главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 13:59
Политика
Президент Финляндии поехал на встречу с Путиным на поезде
Обновлено в 11:00
Футбол
Головин: «Чалов точно собирается в Европу»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
Обновлено в 13:51