Экономика
«Ростелеком» выкупит 49% акций ООО «Национальные технологии»РБК 04:35
Совместное предприятие будет создано путем вхождения «Ростелекома» в капитал ООО «Национальные технологии». Таким образом, 51-процентная доля в уставном капитале будет у «Ростеха», а 49% акций «Ростелеком» выкупит у холдинга «Цитадель» и «КНС Групп», которые являются структурами «ИКС Холдинга».
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«Ростелеком» выкупает долю в производителе оборудования для реализации «закона Яровой»
Rambler News Service04:34
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