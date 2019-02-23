Экономика
«Ростелеком» вел переговоры о покупке «Вымпелкома»АБН 01:25
Российский бизнес холдинга VEON Ltd. — ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») мог быть продан ПАО «Ростелеком». Соответствующе переговоры прошли в 2018 г, сообщило агентство Bloomberg.
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Политика
Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией
"Во исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал Вооруженным силам оперативно развернуться на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы", — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:19
Политика
Актер Серебряков обвинил в «разжигании войн» Россию
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2018 г. актер Алексей Серебряков в интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что составляющими национальной идеи России являются «сила, наглость и хамство».
Обновлено в 09:11
Политика
Порошенко поздравил украинцев с «забытым» 23 февраля
Президент Украины Петр Порошенко поздравил сограждан с тем, что они забыли про День защитника Отечества. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
Обновлено в 07:25
Наука
Ученые назвали причину быстрого развития рака у мужчин
Исследователи из Школы медицинских наук Рутгерса обнаружили в злокачественных опухолях предстательной железы специфический ген, значительно увеличивающий риск распространения рака в организме, передает Medicalxpress.
Обновлено в 05:20
Политика
Сайт «Миротворец» внес в базу родителей претенденток на «Евровидение» от Украины
Обновлено в 07:22
Происшествия
В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы
Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Спорт
Юрлова-Перхт завоевала серебро в спринте на ЧЕ по биатлону
Обновлено в 09:05
Происшествия
На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль
В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Общество
В крупных городах Франции проходят протестные акции «желтых жилетов»
Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
Обновлено в 07:39
Культура
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
Обновлено в 02:57
Спорт
Ретивых и Большунов выступят в командном спринте на чемпионате мира
«В командном спринте выступят Ретивых и Большунов», – сказала Вяльбе. Соревнования пройдут 24 февраля.
Обновлено в 09:12
Политика
Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию
Украина потеряла первое место в рейтинге притока мигрантов в Российскую Федерацию.
Обновлено в 05:44
Общество
Феминистки провели протест у военкомата в Петербурге
Обновлено в 07:50
Экономика
Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд
Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
В Росгидромете рассказали о погоде в Москве в марте
Как ранее рассказал "РГ" Юрий Варакин, температура в феврале на 5-6 градусов выше нормы, поэтому на европейской территории РФ паводок может пройти раньше обычного.
Обновлено в 01:42
Кино
Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»
Обновлено в 04:39
Происшествия
Известный телеведущий умер от передозировки во время секса
Известный американский ведущий новостей Кристофер Берроуз умер от передозировки метамфетамина во время сексуального контакта с мужчиной в гостинице Калифорнии.
Обновлено в 05:24
Общество
Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.
Обновлено в 02:19
Наука
Создана молекула для уничтожения цитомегаловируса
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Поезд с трофейной техникой из Сирии отправился по городам России
Напомним, поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» перевозит около 500 образцов трофейной бронетанковой и инженерной техники, различные виды вооружения, автомобили, экипировку и оборудование террористов.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Стала известна судьба оставленного в лесу матерью мальчика
Шестилетнего мальчика, оставленного ночью в московском лесопарке «Лосиный остров», могут передать органам опеки после завершения следствия по делу его матери.
Обновлено в 05:39
Политика
Могерини заявила, что ЕС не приемлет язык силы в мировой политике
Язык силы в мировой политике для Евросоюза является неприемлемым.
Обновлено в 09:04
Футбол
«Тоттенхэм» в гостях проиграл «Бернли», несмотря на гол Кейна
Гол нападающего Гарри Кейна не спас «Тоттенхэм» от поражения в матче чемпионата Англии против «Бернли».
Обновлено в 09:24
Транспорт
Станцию «Каховская» закроют на реконструкцию в ближайшие месяцы
Станция Московского метрополитена «Каховская» будет закрыта на несколько лет для реконструкции и связи ее с Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 09:02
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие
Сотрудники Microsoft требуют расторгнуть контракт с Пентагоном
Более 50 сотрудников американской компании Microsoft призвали руководство отказаться от сотрудничества с вооружёнными силами США.
Обновлено в 02:11
Спорт
Медведева осталась недовольна своим прокатом в финале Кубка России
Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался относительно проката Медведевой в финале Кубка России.
Обновлено вчера в 12:32