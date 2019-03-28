Экономика
«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидацииТАСС вчера в 20:55
Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
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Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский о консолидации Tele2, фильтрации трафика и санкциях — Казалось, что еще несколько месяцев назад у "Ростелекома" не было планов полностью контролировать Tele2, но 12 марта вы объявили о консолидации этой компании.Коммерсантъвчера в 18:09
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Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский о консолидации Tele2, фильтрации трафика и санкциях
Коммерсантъвчера в 18:09
«Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% оператора Tele2 — Осеевский
ГородБрянск.Ruвчера в 04:54
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