«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидацииТАСС вчера в 20:55

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский о консолидации Tele2, фильтрации трафика и санкциях — Казалось, что еще несколько месяцев назад у "Ростелекома" не было планов полностью контролировать Tele2, но 12 марта вы объявили о консолидации этой компании.

с чего всё началось

Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

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