Экономика

«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидацииТАСС вчера в 20:55

Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
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Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский о консолидации Tele2, фильтрации трафика и санкциях

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский о консолидации Tele2, фильтрации трафика и санкциях — Казалось, что еще несколько месяцев назад у "Ростелекома" не было планов полностью контролировать Tele2, но 12 марта вы объявили о консолидации этой компании.
Коммерсантъвчера в 18:09

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«Ростелеком» не будет отказываться от бренда Tele2

ФедералПресс03:15

СМИ-Ростелеком не будет менять дивидендную политику из-за сделки с Tele2 -- Коммерсант

Financial One03:05

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский о консолидации Tele2, фильтрации трафика и санкциях

Коммерсантъвчера в 18:09

«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации

ТАССвчера в 20:55

«Ростелеком» планирует сохранить бренд Tele2 после консолидации

DP.RUвчера в 23:49

«Ростелеком» пообещал сохранить бренд Tele 2

Ведомостивчера в 22:23

«Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% оператора Tele2 — Осеевский

ГородБрянск.Ruвчера в 04:54
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Михаил Эдуардович Осеевский
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Президент ПАО «Ростелеком» с 2017 года. С ноября 2003 года - вице-губернатор Санкт-Петербурга. С 29 июня 2010 года возглавлял администрацию губернатора Санкт-Петербурга.
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