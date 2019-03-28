Экономика

«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидацииТАСС 20:55

Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
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«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации

ТАСС20:55

«Ростелеком» пообещал сохранить бренд Tele 2

Ведомости22:23

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский о консолидации Tele2, фильтрации трафика и санкциях

Коммерсантъ18:09

«Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% оператора Tele2 — Осеевский

ГородБрянск.Ru04:54
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На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
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ВЦИОМ исследовал отношение людей к Осипову

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как забайкальцы относятся к работе врио губернатора региона Александра Осипова.
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Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 22:04
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Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

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Общество

Жителей Камчатки предупредили о повышенной опасности схода лавин

Специалисты предупредили о повышенной опасности схода лавин в горных районах Камчатки, сообщает в четверг Камчатский противолавинный центр.
Обновлено в 20:57
Наука

Пигмент кожи может быть использован для создания бионических имплантов

Пигмент кожи и волос используют для получения бионических мозговых имплантов. Технология повышает электропроводимость в миллиарды раз.
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Обновлено в 12:48
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Центр разработки микроэлектроники в составе GS Group ― GS Nanotech ― приступил к производству первых в России твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe и с поддержкой протокола NVMe.
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Ученым удалась «сфотографировать» гигантскую бурю на далекой планете

Стало известно о том, что европейскому телескопу-охотнику за черными дырами GRAVITY удалось получить первые фотографии атмосферы далекой планеты в созвездии Пегаса.
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Судью облили кипятком во время футбольного матча в Аргентине

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Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества

Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
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В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны

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Соловьев выгнал экспертов из студии за драку

Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
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Служители Фемиды признали положительное заключение государственной экологической экспертизы, которое региональное управление Росприроднадзора выдало на проект строительства завода по розливу воды, незаконным.
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Сотрудники столичных правоохранительных органов проверяют информацию о том, что ночью в четверг, 28 марта, был похищен директор гостиницы Moscow Holiday Hotel, которая находится на северо-западе Москвы.
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Михаил Эдуардович Осеевский
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Российский государственный и политический деятель. Президент ПАО «Ростелеком» с 2017 года. С ноября 2003 года - вице-губернатор Санкт-Петербурга. С 29 июня 2010 года возглавлял администрацию губернатора Санкт-Петербурга.
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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