Экономика
«Ростелеком» прорабатывает идею сбора биометрических данных через МФЦВедомости 02:24
«Ростелеком» обсуждает возможность сбора биометрических данных россиян в многофункциональных центрах (МФЦ), сообщили «РИА Новости» в госкомпании.
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с чего всё началось
«Ростелеком» прорабатывает возможность сбора биометрических данных россиян в многофункциональных центрах (МФЦ), рассказали «Известиям» в компании. Она является оператором Единой биометрической системы (ЕБС).Известиявчера в 16:01
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Общество
Сотни людей пришли проститься с Децлом
Обновлено в 04:13
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд на автозаке
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев прибыли на заседание в московский Тверской районный суд на автозаке, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:01
Музыка
Опубликован посмертный клип Децла
На Youtube-канале Detsl aka Le Truk вышел посмертный клип Децла, который ранее анонсировала супруга покойного артиста.
Обновлено в 02:09
Авто
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы
О доработках шасси (семейство построено на модульной платформе MQB) не сообщается, но известно, что Volkswagen Passat снабдили набором более умных водительских ассистентов.
Обновлено в 02:26
Хоккей
Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
СКР объявил в розыск двоих подозреваемых по делу Арашуковых
Следственный комитет России объявил в розыск двух руководителей филиалов газораспределительных компаний по делу о хищении газа "Газпрома" на 30 млрд руб. Это и.о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков, сообщило следствие.
Обновлено в 01:21
Интернет
Facebook Messenger разрешил удалять сообщения
Приложение-мессенджер от социальной сети Facebook позволит удалять свои сообщения.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
В Азербайджане после землетрясения продолжаются подземные толчки
Ранее республиканский сейсмологический центр сообщил, что сила подземных толчков в эпицентре землетрясения на севере Азербайджана составила 6 баллов, а в близлежащих регионах — 5,3 балла.
Обновлено в 01:55
Космос
Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе
Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
Обновлено в 01:24
Общество
Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский
В возрасте 42 лет умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено вчера в 17:54
Гаджеты
Apple сменит вице-президента по розничным продажам
Apple в апреле сменит старшего вице-президента по розничным продажам, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 19:23
Транспорт
В метро Москвы назвали самые популярные маршруты
В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:48
Наука
Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону России
Скорость движения северного магнитного полюса Земли за последние десятилетия ускорилась в несколько раз, выяснили ученые из американского Национального института информации об окружающей среде.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Медведев уволил главу «Автодора»
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 00:45
Театры
Джим Керри может сыграть в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита»
Знаменитый американский актёр Джим Керри может сыграть роль Воланда в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита».
Обновлено в 03:04
Культура
Вручение «Оскаров» пройдет без ведущего впервые за 30 лет
Обновлено в 01:17
Кино
«Яндекс» займется производством сериалов
По словам директора по развитию медиасервисов компании Ольги Филипчук, «Яндекс.Студия» ведет переговоры с разными компаниями о производстве фильмов, сериалов и ноу в разных жанрах.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Два корабля ВМС США столкнулись у побережья страны
Ракетный крейсер «Лейте Галф» и сухогруз «Роберт Пири» американских ВМС столкнулись у юго-восточного побережья США, сообщила пресс-служба Военно-морских сил в Twitter.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Путин подарил щенка больной аутизмом девочке из Приморья
Президент России Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера больной аутизмом Веронике из Приморья.
Обновлено в 01:49
Авто
Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq
Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Хабаровском крае сошли с рельсов 27 вагонов с углём
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края на участке железной дороги произошёл сход с рельсов 27 вагонов с углём, никто не пострадал.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Отец Децла высказался о результатах экспертизы на наркотики
Обновлено вчера в 18:59
Общество
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили
Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
В Плесецке провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»
На космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", задачи выполнены в полном объеме, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 04:20
Транспорт
В Москве приостановили движение поездов на оранжевой ветке метро
Движение поездов приостановлено на участке Калужско-Рижской линии московского метро между "Новоясеневской" и "Теплым станом", сообщает пресс-служба столичной подземки в среду.
Обновлено в 00:29
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору утюга
Обновлено в 00:00
Политика
Глава Минтранса призвал ужесточить наказание за фиктивный техосмотр
Летом прошлого года правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, в которых предлагается ввести административную и уголовную ответственность за нарушение требований при прохождении технических осмотров.
Обновлено в 04:25
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе
Обновлено в 04:31
Авто
Концерн Fiat Chrysler отзывает 882 тысячи автомобилей по всему миру
Концерн Fiat Chrysler отзовет примерно 882 тысяч транспортных средств по всему миру.
Обновлено вчера в 23:51