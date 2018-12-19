Общество

Здание Центрального телеграфа у Кремля продали за 2 млрд руб
РБК
08:57

Одно из зданий Центрального телеграфа, расположенное в центре Москвы, продано за 2 млрд руб. Сообщение об этом размещено ПАО «Ростелеком», «дочке» которого принадлежало строение, расположенное между Никитским и Газетным переулками. Оно было построено в 1978 году.
РБК08:57

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Здание Центрального телеграфа продали за два миллиарда рублей

Вечерняя Москва09:39

«Центральный телеграф» продал здание в Никитском переулке за 2 млрд рублей

ТАСС09:22

«Центральный телеграф» продал здание в центре Москвы

Москва 2408:46

«Центральный телеграф» продал за 2 млрд рублей здание вблизи Кремля

РИА Новости08:31

«Ростелеком» продал здание телеграфа в Никитском переулке за 2 млрд рублей

Интерфакс08:21

«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа в Москве

Finam.Ru08:14

«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа

Rambler News Service08:07
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Общество

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