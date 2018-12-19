Общество
Здание Центрального телеграфа у Кремля продали за 2 млрд руб
Здание Центрального телеграфа у Кремля продали за 2 млрд рубРБК08:57
Одно из зданий Центрального телеграфа, расположенное в центре Москвы, продано за 2 млрд руб. Сообщение об этом размещено ПАО «Ростелеком», «дочке» которого принадлежало строение, расположенное между Никитским и Газетным переулками. Оно было построено в 1978 году.
РБК08:57
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