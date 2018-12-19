Общество
«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа за 2 млрд рублей
«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа за 2 млрд рублейВедомости08:23
«Ростелеком» продал за 2 млрд руб. здание Центрального телеграфа, расположенное в Никитском переулке в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении компании.
Ведомости08:23
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Общество
В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси
Обновлено в 09:45
Общество
Работникам хлебокомбината «Черкизово» начали выплачивать зарплату
Работникам московского хлебокомбината "Черкизово", ранее объявившим голодовку, начали выплачивать зарплату.
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Транспорт
В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на права
Обновлено в 07:00
Общество
В России официально зарегистрирована новая порода собак
Обновлено в 12:37
Общество
Суд решил заблокировать сайт Навального «Умное голосование»
Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 2019.vote («Умное голосование»).
Обновлено в 04:20
Общество
Каждый четвертый работодатель планирует сократить штат в 2019 году
Почти четверть работодателей (23%) планируют сократить часть персонала в следующем году, в то время как о расширении штата думают только 18% компаний, свидетельствуют результаты исследования портала Rabota.ru, которые приводит «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Колоннаду Исаакиевского собора закроют в 2019 году из-за реставрации
Колоннада Исаакиевского собора, с которой открывается панорама Санкт-Петербурга, будет закрыта в 2019 году для замены настила, сообщил журналистам в среду директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров.
Обновлено в 09:23
Транспорт
Таксистам запретят работать в Москве без спецполиса ОСАГО
Машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут работать в Москве, заявил замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на круглом столе с участием представителей агрегаторов и таксомоторных компаний.
Обновлено в 12:07
Общество
Все больше россиян тоскуют по СССР
Две трети россиян тоскуют о распаде Советского Союза. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Обновлено в 00:51
Транспорт
В ЦОДД напомнили водителям о серьёзных пробках в Москве
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что снегопад и гололёд на столичных дорогах будут способствовать образованию многокилометровых пробок.
Обновлено в 08:28
Транспорт
С января в Москве и области подорожает проезд на электричках
"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - 23 рубля", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:15
Общество
Госдума приняла закон о запрете порошкового алкоголя в РФ
Речь идет о порошковых смесях, которые при смешивании с жидкостью становятся алкогольным напитком.
Обновлено в 05:20
Общество
В России появился закон о защите животных
1. Дума не могла принять зоозащитный закон много лет Первая попытка издать рамочный закон об обращении с животными была предпринята в 1999 году, но документ был отклонен.
Обновлено в 11:03
Здоровье
На Украине планируют обучать школьников во время лечения в стационарах
Минздрав и министерство образования и науки Украины планируют запустить в 2019 году программу обучения школьников в стационарах, сообщает в среду министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.
Обновлено в 15:33
ЖКХ
Беглов проинспектировал аварийный ремонт теплосетей в Невском районе
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня вечером проинспектировал аварийный ремонт теплосетей в Невском районе города.
Обновлено в 14:24