Общество

«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа за 2 млрд рублей
Ведомости
08:23

«Ростелеком» продал за 2 млрд руб. здание Центрального телеграфа, расположенное в Никитском переулке в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении компании.
Ведомости08:23

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«Ростелеком» переложил телеграф // Продажа здания в центре Москвы оказалась технической

Коммерсантъ13:37

Здание Центрального телеграфа продали за два миллиарда рублей

Вечерняя Москва09:39

«Центральный телеграф» продал здание в центре Москвы

Москва 2408:46

«Центральный телеграф» продал за 2 млрд рублей здание вблизи Кремля

РИА Новости08:31

«Ростелеком» продал здание телеграфа в Никитском переулке за 2 млрд рублей

Интерфакс08:21

«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа в Москве

Finam.Ru08:14

«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа

Rambler News Service08:07
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Общество

В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси

Обновлено в 09:45
Транспорт

В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на права

По словам начальника отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова, изменения выработаны на основе анализа ДТП, происходящих по вине водителя.
Обновлено в 07:00
Общество

В России официально зарегистрирована новая порода собак

В кинологической ассоциации России официально зарегистрировали новую породу собак, названную шалайкой.
Обновлено в 12:37
Общество

Почти треть работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам

Почти треть российских работодателей (29%) планируют в ближайшее время увеличить заработные платы своим сотрудникам, более 40% не предусматривают индексацию.
Обновлено в 16:12
Общество

Госдума приняла внесенный 8 лет назад закон об обращении с животными

Законопроект был внесен в Госдуму в 2010 году, в марте 2011 года прошел первое чтение.
Обновлено в 07:28
Общество

Суд решил заблокировать сайт Навального «Умное голосование»

Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 2019.vote («Умное голосование»).
Обновлено в 04:20
Транспорт

Столичным таксистам запретят работать без спецполиса ОСАГО

Автомобили такси без специального полиса ОСАГО не смогут работать в Москве, заявил заместитель главы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.
Обновлено в 15:00
Общество

Колоннаду Исаакиевского собора закроют в 2019 году из-за реставрации

Колоннада Исаакиевского собора, с которой открывается панорама Санкт-Петербурга, будет закрыта в 2019 году для замены настила, сообщил журналистам в среду директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров.
Обновлено в 09:23
Транспорт

На российских дорогах появится шумовая разметка

Обновлено в 17:48
Транспорт

С января в Москве и области подорожает проезд на электричках

"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - 23 рубля", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:15
Здоровье

Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России

В Минздраве признали, что в 2017 году показатель младенческой смертности действительно вырос в 23 российских регионах, но при этом в восьми из них ее уровень был ниже общефедерального.
Обновлено в 16:54
Общество

Порядка шести тысяч находок сделали московские археологи в 2018 году

Порядка шести тысяч находок сделали московские археологи в 2018 году, сообщил журналистам руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
Обновлено в 08:49
Транспорт

В ЦОДД напомнили водителям о серьёзных пробках в Москве

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что снегопад и гололёд на столичных дорогах будут способствовать образованию многокилометровых пробок.
Обновлено в 08:28
Общество

Все больше россиян тоскуют по СССР

Две трети россиян тоскуют о распаде Советского Союза. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Обновлено в 00:51
Путешествия

Российские туристы опасаются поездок в Великобританию

Спрос на поездки россиян в Соединённое Королевство снизился на 11% за девять месяцев 2018 года.
Обновлено в 19:19
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Здание Центрального телеграфа
Здание в Москве
Здание в стиле рациональный модерн, расположенное на Тверской улице Центрального административного округа Москвы. Построено в 1925-1927 годах по проекту архитектора Ивана Рерберга. Предназначалось для размещения главной столичной телеграфной станции, отделений междугородной и международной телефонной связи.
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