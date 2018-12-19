«Ростелеком» продал за 2 млрд руб. здание Центрального телеграфа, расположенное в Никитском переулке в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении компании.

Общество Общество Работники хлебозавода «Черкизово» обратились к Путину Обновлено в 13:03 Сотрудники московского хлебозавода "Черкизово", объявившие голодовку, записали обращение к президенту России Владимиру Путину.

Общество Общество Новые граффити Бэнкси появились в Великобритании Новые граффити художника Бэнкси появились на одном из гаражей в британском городе Порт-Толбот.

Общество Общество Четверть работодателей начнет 2019 год с сокращений сотрудников Почти четверть работодателей собираются начать новый год с увольнения сотрудников.

Транспорт Транспорт В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на права По словам начальника отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова, изменения выработаны на основе анализа ДТП, происходящих по вине водителя.

Общество Общество Суд заблокировал сайт Навального о голосовании против «Единой России» Таганский суд Москвы постановил заблокировать сайт «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального за нарушение правил хранения персональных данных.

Общество Общество Собаки с уникальным чутьем: шалайку представили как новую породу

Общество Общество Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными

Общество Общество Все больше россиян тоскуют по СССР Две трети россиян тоскуют о распаде Советского Союза. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Общество Общество Колоннаду Исаакиевского собора закроют в 2019 году из-за реставрации Колоннада Исаакиевского собора, с которой открывается панорама Санкт-Петербурга, будет закрыта в 2019 году для замены настила, сообщил журналистам в среду директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров.

Транспорт Транспорт Таксистам запретят работать в Москве без спецполиса ОСАГО Машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут работать в Москве, заявил замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на круглом столе с участием представителей агрегаторов и таксомоторных компаний.

Транспорт Транспорт С января в Москве и области подорожает проезд на электричках "С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - 23 рубля", - сказал собеседник агентства.

Транспорт Транспорт В ЦОДД напомнили водителям о серьёзных пробках в Москве В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что снегопад и гололёд на столичных дорогах будут способствовать образованию многокилометровых пробок.

Общество Общество Археологи Москвы в 2018 году сделали более 6 тыс. находок Московские археологи сделали свыше 6 тыс. находок за время раскопок на улицах города.

Здоровье Здоровье На Украине планируют обучать школьников во время лечения в стационарах Минздрав и министерство образования и науки Украины планируют запустить в 2019 году программу обучения школьников в стационарах, сообщает в среду министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.