Общество

«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа за 2 млрд рублей
Ведомости
08:23

«Ростелеком» продал за 2 млрд руб. здание Центрального телеграфа, расположенное в Никитском переулке в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении компании.
Ведомости08:23

Подробнее о событии

Здание Центрального телеграфа продали за два миллиарда рублей

Вечерняя Москва09:39

«Центральный телеграф» продал здание в Никитском переулке за 2 млрд рублей

ТАСС09:22

«Центральный телеграф» продал здание в центре Москвы

Москва 2408:46

«Центральный телеграф» продал за 2 млрд рублей здание вблизи Кремля

РИА Новости08:31

«Ростелеком» продал здание телеграфа в Никитском переулке за 2 млрд рублей

Интерфакс08:21

«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа в Москве

Finam.Ru08:14

«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа

Rambler News Service08:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:40, Ашберн
Общество

Работники хлебозавода «Черкизово» обратились к Путину

Обновлено в 03:19
Общество

Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными

Обновлено в 05:55
Общество

В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси

Уличный художник Бэнкси в ночь на 19 декабря создал новое граффити, которое появилось на двух стенах гаража города Порт-Толбот.
Обновлено в 09:45
Общество

Суд решил заблокировать сайт Навального «Умное голосование»

Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 2019.vote («Умное голосование»).
Обновлено в 04:20
Общество

Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие

Число россиян, которые сожалеют о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет.
Обновлено в 01:56
Общество

Четверть работодателей начнет 2019 год с сокращений сотрудников

Почти четверть работодателей собираются начать новый год с увольнения сотрудников.
Обновлено в 01:11
Транспорт

В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на права

Обновлено в 07:00
Транспорт

С января в Москве и области подорожает проезд на электричках

"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - 23 рубля", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:15
Транспорт

Машины такси без спецполиса ОСАГО не смогут работать в Москве

Машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут выходить на линии в Москве.
Обновлено в 09:04
Общество

Госдума одобрила запрет порошкового алкоголя

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает производство и продажу порошкового алкоголя.
Обновлено в 07:06
Общество

Археологи Москвы в 2018 году сделали более 6 тыс. находок

Московские археологи сделали свыше 6 тыс. находок за время раскопок на улицах города.
Обновлено в 10:43
Транспорт

В ЦОДД напомнили водителям о серьёзных пробках в Москве

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что снегопад и гололёд на столичных дорогах будут способствовать образованию многокилометровых пробок.
Обновлено в 08:28
Общество

Госдума одобрила закон против фиктивных браков с иностранцами

Госдума одобрила в третьем чтении закон против фиктивных браков с иностранцами с целью получения разрешения на временное проживание в России, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:51
Общество

Колоннаду Исаакиевского собора закроют в 2019 году из-за реставрации

Колоннада Исаакиевского собора, с которой открывается панорама Санкт-Петербурга, будет закрыта в 2019 году для замены настила, сообщил журналистам в среду директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров.
Обновлено в 09:23
ЖКХ

Беглов прибыл на место аварии теплосети в Невском районе

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил место аварии тепловой сети в Невском районе города.
Обновлено в 13:39
ещё по теме
Здание Центрального телеграфа
Здание в Москве
Здание в стиле рациональный модерн, расположенное на Тверской улице Центрального административного округа Москвы. Построено в 1925-1927 годах по проекту архитектора Ивана Рерберга. Предназначалось для размещения главной столичной телеграфной станции, отделений междугородной и международной телефонной связи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное