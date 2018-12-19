Общество

«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа за 2 млрд рублей
Ведомости
08:23

«Ростелеком» продал за 2 млрд руб. здание Центрального телеграфа, расположенное в Никитском переулке в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении компании.
Ведомости08:23

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«Центральный телеграф» продал здание в Никитском переулке за 2 млрд рублей

ТАСС09:22

Здание Центрального телеграфа у Кремля продали за 2 млрд руб

РБК08:57

«Центральный телеграф» продал здание в центре Москвы

Москва 2408:46

«Центральный телеграф» продал за 2 млрд рублей здание вблизи Кремля

РИА Новости08:31

«Ростелеком» продал здание телеграфа в Никитском переулке за 2 млрд рублей

Интерфакс08:21

«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа в Москве

Finam.Ru08:14

«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа

Rambler News Service08:07
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:28, Ашберн
Общество

Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными

Ранее сообщалось, что Государственная дума завершила осеннюю сессию. В ходе заседания в среду, 19 декабря, парламентарии приняли 39 законов.
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Транспорт

В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на права

По словам начальника отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова, изменения выработаны на основе анализа ДТП, происходящих по вине водителя.
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С января в Москве и области подорожает проезд на электричках

"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - 23 рубля", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:15
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Четверть работодателей начнет 2019 год с сокращений сотрудников

Почти четверть работодателей собираются начать новый год с увольнения сотрудников.
Обновлено в 01:11
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Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие

Число россиян, которые сожалеют о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет.
Обновлено в 01:56
Транспорт

В ЦОДД напомнили водителям о серьёзных пробках в Москве

Обновлено в 08:28
Общество

Суд решил заблокировать сайт Навального «Умное голосование»

Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 2019.vote («Умное голосование»).
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Депутаты Госдумы РФ одобрили поправки, направленные на снижение количества фиктивных браков, которые иностранцы заключают с россиянами для получения разрешения на временное проживание в России.
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В Росконтроле изучили популярные наборы шоколадных конфет

Эксперты Росконтроля и организации «Ростест-Москва» исследовали состав шоколадных конфет семи популярных брендов.
Обновлено в 02:10
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Питерские депутаты ополчились на руферов

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении закон, предусматривающий наказание для организаторов нелегальных экскурсий по крышам домов, сообщает «Росбалт».
Обновлено в 06:32
Общество

Названы города России с самыми высокими новогодними ёлками

Обновлено в 09:17
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Москвичей попросили сообщать о замерзающих бездомных

Власти Москвы просят горожан не оставаться равнодушными и сообщать о замерзающих на улицах бездомных людях в круглосуточную мобильную службу "Социальный патруль", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения в среду.
Обновлено в 06:12
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Мэр объяснился за покрашенный белой краской грязный снег

Глава города Мыски Кемеровской области Дмитрий Иванов объявил выговор начальнику коммунальной службы, работники которой покрасили белой краской горки из снега.
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Рейс с 24 российскими туристами прибыл с Хайнаня в Хабаровск

Группа туристов, которые не могли вернуться домой с китайского острова Хайнань из-за проблем с туроператором, доставлена в среду в Хабаровск рейсом российской авиакомпании NordStar.
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Колоннаду Исаакиевского собора закроют

В 2019 году руководство музея Исаакиевский собор планирует закрыть на реставрацию колоннаду храма.
Обновлено в 08:27
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Здание Центрального телеграфа
Здание в Москве
Здание в стиле рациональный модерн, расположенное на Тверской улице Центрального административного округа Москвы. Построено в 1925-1927 годах по проекту архитектора Ивана Рерберга. Предназначалось для размещения главной столичной телеграфной станции, отделений междугородной и международной телефонной связи.
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