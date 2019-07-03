Экономика

«Ростелеком» предложил создать новую аэронавигационную сетьКоммерсантъ вчера в 23:57

Чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в самом скором времени договориться, как модернизировать систему аэронавигации в России по концессии, обсуждаются предложения «Ростелекома» о создании новой аэронавигационной сети, рассказали «Ведомостям» два чиновника и три человека, участвующих в работе над проектом в составе разных его участников.
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«Ростелеком» планирует создать новую аэронавигационную сеть за 100 млрд рублей

Чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в самом скором времени договориться, как модернизировать систему аэронавигации в России по концессии, обсуждаются предложения «Ростелекома», рассказали два чиновника и три человека, участвующих в работе над проектом в составе разных его участников.
Ведомостивчера в 17:21

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«Ведомости»: в России может появиться новая аэронавигационная сеть

ТАСС01:58

Новую аэронавигационную сеть могут создать в России

News.ru02:58

СМИ: «Ростелеком» хочет создать в России новую аэронавигационную сеть

Накануне.Ru02:11

«Ведомости»: «Ростелеком» планирует создать аэронавигационную сеть за 100 млрд рублей

Новая газета03:29

«Ростелеком» предложил создать новую аэронавигационную сеть

Коммерсантъвчера в 23:57

«Ростелеком» планирует создать новую аэронавигационную сеть

Эхо Москвывчера в 23:31

«Ростелеком» планирует создать новую аэронавигационную сеть за 100 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:21
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон
Происшествия

Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли

Обновлено вчера в 22:31
Политика

В Сети появилось видео нападения на российскую семью в Грузии

Обновлено в 04:44
Происшествия

Медсестра на Урале заявила, что ее подставили из-за жалоб на зарплату

Обновлено в 05:42
Общество

В Англии за $306 тыс. продали редкий автомобильный номер

Номерной знак стал одним из самых дорогих, когда-либо проданных в Соединенном Королевстве, сообщает 3 июля Daily Express.
Обновлено в 05:45
Технологии

Waymo получила разрешение на перевозку пассажиров с помощью робомобилей в Калифорнии

Во вторник стало известно, что Калифорнийская комиссия по коммунальным услугам (CPUC) выдала Waymo разрешение на участие в пилотной программе по обслуживанию пассажиров с использованием автономных транспортных средств — Autonomous Vehicle Passenger Service.
Обновлено в 04:34
Космос

Спутник Сатурна достиг идеального возраста для развития жизни

Энцелад, шестой по размеру спутник планеты Сатурн, считается одним из потенциально обитаемых объектов Солнечной системы.
Обновлено в 03:38
Футбол

Сёмин: Суперкубок выиграет тот, у кого больше характера

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о настрое команды перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом».
Обновлено вчера в 04:06
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Политика

Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17

Обновлено в 03:14
Спорт

Грузинских регбистов прогнали из московского клуба

Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.
Обновлено в 05:53
Общество

Политехнический музей в Москве откроют в ноябре 2020 года

Территорию Политехнического музея, где будет расположен музейный парк, откроют ко Дню города 7 сентября в этом году, полностью музей возобновит работу в ноябре 2020 года, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 05:55
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Кино

Брайан Крэнстон и Аарон Пол опубликовали новый совместный тизер

Обновлено в 04:10
Транспорт

Запущен новый участок скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург»

Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» запустила движение по новому участку платной скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря

Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»

Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Политика

В ГД оценили претензии Совета Европы по долгу России за 2017-2018 годы

Россия за часть 2017 года и 2018-й должна 55 миллионов евро в бюджет Совета Европы, ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 05:21
Космос

Высоту орбиты МКС 3 июля увеличат на 900 метров

Обновлено 01 июля в 09:45
Футбол

Олег Иванов: «Глушаков очень сильно поможет „Ахмату“»

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов поделился ожиданиями от прихода в команду полузащитника Дениса Глушакова.
Обновлено в 06:08
Баскетбол

«Барселона» объявила о переходе экс-баскетболиста ЦСКА Хиггинса

Обновлено в 05:16
Здоровье

Названы простые способы улучшить питание

Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Политика

Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью

Обновлено вчера в 22:39
Кино

Создатель мультфильма «Дамбо» Милтон Квон умер в 105 лет

Аниматор студии Walt Disney Pictures, создатель большеухого слоненка Дамбо Милтон Квон умер в США. Художнику и актеру было 105 лет.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Беглов подтвердил, что погибшие моряки служили в Санкт-Петербурге

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов написал в социальной сети "ВКонтакте", что погибшие 1 июля на подводной лодке близ Североморска были закреплены за воинской частью из северной столицы.
Обновлено в 05:55
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Авто

Продажи АвтоВАЗа в июне снизились на 2%

С января по июнь 2019 года дилеры LADA реализовали в России 174 186 легковых и легких коммерческих, что на 2,5% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:01
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