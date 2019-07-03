Экономика
«Ростелеком» предложил создать новую аэронавигационную сетьКоммерсантъ вчера в 23:57
Чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в самом скором времени договориться, как модернизировать систему аэронавигации в России по концессии, обсуждаются предложения «Ростелекома» о создании новой аэронавигационной сети, рассказали «Ведомостям» два чиновника и три человека, участвующих в работе над проектом в составе разных его участников.
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с чего всё началось
Острая нехватка аэронавигационной инфраструктуры создает угрозу национальной безопасности, писал премьеру Осеевский («Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность содержания подтвердил чиновник).Ведомостивчера в 17:21
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«Ростелеком» планирует создать новую аэронавигационную сеть за 100 млрд рублей
Ведомостивчера в 17:21
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Экономика
«Газпром» поборется с Ginza Project за проект в центре Петербурга
Фонд социальных инвестиций «Газпрома» подал заявку на участие в проекте реновации комплекса оранжерей Таврического сада, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.
Обновлено в 03:10
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Происшествия
Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Обновлено вчера в 19:36
Общество
В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
Из-за сильного дождя, который ожидается в столичном регионе в течение дня, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.
Обновлено в 03:13
Политика
В Грузии националисты напали на туристов из России
Автомобиль, в котором находились туристы из России – мужчина и, вероятно, его жена и дочь – окружили несколько грузинских националистов.
Обновлено в 02:47
Авто
Группа PSA заключила специнвестконтракт
В рамках СПИК Группа PSA планирует расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, в том числе за счет моделей Opel, инвестировать в новую платформу, запустить производство полноприводных версий Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy и Citroen SpaceTourer, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 01:17
Авто
Умер экс‐глава Chrysler и создатель Ford Mustang Ли Якокка
Обновлено вчера в 23:10
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu
Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В департаменте воронежского облправительства прошли обыски
Интерес силовиков связан с расследованием уголовного дела, фигурантом которого является замглавы структуры, начальник отдела уровня жизни населения и рынка труда Елена Маслова, сообщил «Блокнот Воронеж» со ссылкой на собственные источники во вторник, 2 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Общество
Журналист попросил СК проверить Навального и Волкова на мошенничество
Соколов обратился с заявлением в СК с просьбой проверить Навального и Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 03:15
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:01
Экономика
В Екатеринбурге заложили средства на проектирование второй линии метро
Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Якутии во время спортивных игр болельщики обрушили конструкцию
Девять человек пострадали при обрушении деревянной конструкции во время проведения VII Спортивных игр народов Якутии, которые проходят в селе Амга.
Обновлено в 00:37
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Парк «Усадьба Люблино» благоустроят до конца лета
Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории парка, завершить их планируется летом текущего года, сообщил журналистам заммэра Петр Бирюков.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика
Обновлено вчера в 17:49
Технологии
Руководство Microsoft беспокоится о ширящейся нехватке программистов
Руководство компании Microsoft не раз выступало с прогнозами о будущей нехватке программистов.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»
3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейта» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 18:46
Армия и оружие
Минобороны опровергло сведения о «взрыве газа на подлодке»
Минобороны РФ опровергло сообщения норвежского агентства по ядерной опасности про якобы имевший место «взрыв газа на подводном аппарате».
Обновлено вчера в 15:54