с чего всё началось

Чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в самом скором времени договориться, как модернизировать систему аэронавигации в России по концессии, обсуждаются предложения «Ростелекома» о создании новой аэронавигационной сети, рассказали «Ведомостям» два чиновника и три человека, участвующих в работе над проектом в составе разных его участников.

Экономика «Газпром» поборется с Ginza Project за проект в центре Петербурга Фонд социальных инвестиций «Газпрома» подал заявку на участие в проекте реновации комплекса оранжерей Таврического сада, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

Общество Названы города России с самым высоким ростом зарплат В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).

Общество В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности Из-за сильного дождя, который ожидается в столичном регионе в течение дня, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.

Политика В Грузии националисты напали на туристов из России Автомобиль, в котором находились туристы из России – мужчина и, вероятно, его жена и дочь – окружили несколько грузинских националистов.

Авто Группа PSA заключила специнвестконтракт В рамках СПИК Группа PSA планирует расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, в том числе за счет моделей Opel, инвестировать в новую платформу, запустить производство полноприводных версий Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy и Citroen SpaceTourer, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Здоровье В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Общество Появились первые кадры полного солнечного затмения В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.

Происшествия В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.

Здоровье Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.

Происшествия В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Политика Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.

Происшествия В департаменте воронежского облправительства прошли обыски Интерес силовиков связан с расследованием уголовного дела, фигурантом которого является замглавы структуры, начальник отдела уровня жизни населения и рынка труда Елена Маслова, сообщил «Блокнот Воронеж» со ссылкой на собственные источники во вторник, 2 июля.

Общество Журналист попросил СК проверить Навального и Волкова на мошенничество Соколов обратился с заявлением в СК с просьбой проверить Навального и Волкова на предмет возможных мошеннических действий.

Экономика В Екатеринбурге заложили средства на проектирование второй линии метро Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы.

Происшествия В Якутии во время спортивных игр болельщики обрушили конструкцию Девять человек пострадали при обрушении деревянной конструкции во время проведения VII Спортивных игр народов Якутии, которые проходят в селе Амга.

Экономика Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами «Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.

Общество Парк «Усадьба Люблино» благоустроят до конца лета Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории парка, завершить их планируется летом текущего года, сообщил журналистам заммэра Петр Бирюков.

Технологии Руководство Microsoft беспокоится о ширящейся нехватке программистов Руководство компании Microsoft не раз выступало с прогнозами о будущей нехватке программистов.

Экономика РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа» 3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейта» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.