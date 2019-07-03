Экономика
«Ростелеком» предложил создать новую аэронавигационную сетьКоммерсантъ вчера в 23:57
Чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в самом скором времени договориться, как модернизировать систему аэронавигации в России по концессии, обсуждаются предложения «Ростелекома» о создании новой аэронавигационной сети, рассказали «Ведомостям» два чиновника и три человека, участвующих в работе над проектом в составе разных его участников.
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Чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в самом скором времени договориться, как модернизировать систему аэронавигации в России по концессии, обсуждаются предложения «Ростелекома», рассказали два чиновника и три человека, участвующих в работе над проектом в составе разных его участников.Ведомостивчера в 17:21
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«Ростелеком» планирует создать новую аэронавигационную сеть за 100 млрд рублей
Ведомостивчера в 17:21
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