Чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в самом скором времени договориться, как модернизировать систему аэронавигации в России по концессии, обсуждаются предложения «Ростелекома», рассказали два чиновника и три человека, участвующих в работе над проектом в составе разных его участников.

с чего всё началось

Чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в самом скором времени договориться, как модернизировать систему аэронавигации в России по концессии, обсуждаются предложения «Ростелекома» о создании новой аэронавигационной сети, рассказали «Ведомостям» два чиновника и три человека, участвующих в работе над проектом в составе разных его участников.

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