Экономика

«Ростелеком» пообещал сохранить бренд Tele2Ведомости вчера в 22:23

Мобильный оператор Tele2 сохранит свой бренд и будет работать в качестве дочерней компании после консолидации «Ростелекомом» 100% ее долей. Об этом рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в интервью «Коммерсанту».
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Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский о консолидации Tele2, фильтрации трафика и санкциях

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский о консолидации Tele2, фильтрации трафика и санкциях — Казалось, что еще несколько месяцев назад у "Ростелекома" не было планов полностью контролировать Tele2, но 12 марта вы объявили о консолидации этой компании.
Коммерсантъвчера в 18:09

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«Ростелеком» не будет отказываться от бренда Tele2

ФедералПресс03:15

«Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% оператора Tele2 — Осеевский

ГородБрянск.Ruвчера в 04:54

«Ростелеком» пообещал сохранить бренд Tele2

Ведомостивчера в 22:23

«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации

ТАССвчера в 20:55

«Ростелеком» планирует сохранить бренд Tele2 после консолидации

DP.RUвчера в 23:49

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский о консолидации Tele2, фильтрации трафика и санкциях

Коммерсантъвчера в 18:09

СМИ-Ростелеком не будет менять дивидендную политику из-за сделки с Tele2 -- Коммерсант

Financial One03:05
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
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ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина

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Истребители США F-35 признали непригодными для войны

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В Донбассе сбили заминированный беспилотник ВСУ

Заминированный беспилотник ВСУ был сбит в Донбассе. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Президент ПАО «Ростелеком» с 2017 года. С ноября 2003 года - вице-губернатор Санкт-Петербурга. С 29 июня 2010 года возглавлял администрацию губернатора Санкт-Петербурга.
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