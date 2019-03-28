«Ростелеком» пообещал сохранить бренд Tele2Ведомости вчера в 22:23

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский о консолидации Tele2, фильтрации трафика и санкциях — Казалось, что еще несколько месяцев назад у "Ростелекома" не было планов полностью контролировать Tele2, но 12 марта вы объявили о консолидации этой компании.

с чего всё началось

Мобильный оператор Tele2 сохранит свой бренд и будет работать в качестве дочерней компании после консолидации «Ростелекомом» 100% ее долей. Об этом рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в интервью «Коммерсанту».

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