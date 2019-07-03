Чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в самом скором времени договориться, как модернизировать систему аэронавигации в России по концессии, обсуждаются предложения «Ростелекома», рассказали два чиновника и три человека, участвующих в работе над проектом в составе разных его участников.

с чего всё началось

Как ранее писал главе правительства гендиректор «Ростелекома» Михаил Осеевский, нехватка аэронавигационной системы создает угрозу национальной безопасности. Сейчас сплошное наблюдение за небом в стране отсутствует.

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