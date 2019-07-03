Экономика

«Ростелеком» планирует создать новую аэронавигационную сетьЭхо Москвы вчера в 23:31

Как ранее писал главе правительства гендиректор «Ростелекома» Михаил Осеевский, нехватка аэронавигационной системы создает угрозу национальной безопасности. Сейчас сплошное наблюдение за небом в стране отсутствует.
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«Ростелеком» планирует создать новую аэронавигационную сеть за 100 млрд рублей

Чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в самом скором времени договориться, как модернизировать систему аэронавигации в России по концессии, обсуждаются предложения «Ростелекома», рассказали два чиновника и три человека, участвующих в работе над проектом в составе разных его участников.
Ведомостивчера в 17:21

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«Ведомости»: «Ростелеком» планирует создать аэронавигационную сеть за 100 млрд рублей

Новая газета03:29

«Ростелеком» планирует создать новую аэронавигационную сеть

Эхо Москвывчера в 23:31

СМИ: «Ростелеком» хочет создать в России новую аэронавигационную сеть

Накануне.Ru02:11

«Ведомости»: в России может появиться новая аэронавигационная сеть

ТАСС01:58

«Ростелеком» предложил создать новую аэронавигационную сеть

Коммерсантъвчера в 23:57

Новую аэронавигационную сеть могут создать в России

News.ru02:58

«Ростелеком» планирует создать новую аэронавигационную сеть за 100 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:21
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
Происшествия

Минобороны перечислило звания погибших моряков-подводников

Обновлено в 12:48
Авто

Компания Opel показала обновленную Opel Astra

Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Экономика

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Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено в 12:14
Гаджеты

В сети появились скриншоты Android для кнопочных телефонов

На ресурсе 9to5Google опубликована подборка скриншотов, полученных в ходе тестирования ранней сборки несенсорного Chrome и Android для кнопочных телефонов.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море

Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Политика

Более 2000 жителей ДНР получили российские паспорта

На сегодняшний день более 2000 жителей Донецкой Народной Республики получили российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено в 12:34
Происшествия

В Италии началось извержение вулкана Стромболи

В Италии началось сильное извержение вулкана Стромболи на одноименном острове в Тирренском море.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол

Николай Наумов высказался о конфликте Сёмина и Кикнадзе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о конфликте между главным тренером клуба Юрием Сёминым и гендиректором Василием Кикнадзе.
Обновлено в 11:07
Гаджеты

Новый Apple MacBook Pro замечен в Сети

Последний раз компания Apple обновляла 13-дюймовые и 15-дюймовые модели ноутбуков MacBook Pro всего пару месяцев назад в мае.
Обновлено в 02:01
Политика

Карасин назвал заявления президента Грузии о России непозволительными

Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили по России произвели эффект разорвавшейся бомбы, глава государства не должен позволять себе такие высказывания, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
Обновлено в 10:33
Авто

Новый Chevrolet Monza на платформе Lacetti пользуется спросом

Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.
Обновлено в 02:55
Игры

Запретные карты: в Hearthstone и Gwent заменили откровенные иллюстрации

Обновлено вчера в 03:22
Происшествия

Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании

Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 11:16
Политика

Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на Украине

Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за предстоящим в стране 21 июля внеочередным парламентскими выборами, прибывшая в понедельник в Киев, досрочно завершила свою работу.
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Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.
Обновлено в 01:10
Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Контрразведка начала проверку по факту гибели моряков

В войсковой части 45707, в которой служили погибшие подводники, проводится проверка, сообщили РБК в этом военном подразделении.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Теннис

Хачанов вышел в третий круг Уимблдона

Обновлено в 12:49
Происшествия

В Екатеринбурге убит экс-глава киргизской диаспоры

Обновлено в 06:34
Общество

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Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
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Происшествия

В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона

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Обновлено в 08:53
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе

Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
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