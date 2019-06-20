Политика
Ростелеком отразил DDoS-атаки колл-центра Прямой линии с ПутинымПолитРоссия 07:04
В ходе Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным вычислительная система колл-центра была подвержена хакерскому нападению. Несмотря на массированные DDoS-атаки, призванные прервать Прямую линию, специалисты Ростелекома сумели отразить два мощных нападения.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:59, Вашингтон
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Экономика
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Обновлено вчера в 07:15
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Обновлено в 08:37
Наука
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Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
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Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
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Политика
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Обновлено в 10:36
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СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора
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Обновлено в 03:53
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Обновлено в 09:33
Футбол
Виталий Семакин: «„Чайка“ не останется в ПФЛ после скандала с договорным матчем»
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Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Общество
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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплат ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.
Обновлено в 12:58
Политика
Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено в 10:39