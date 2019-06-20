Политика

Ростелеком отразил DDoS-атаки колл-центра Прямой линии с ПутинымПолитРоссия 07:04

В ходе Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным вычислительная система колл-центра была подвержена хакерскому нападению. Несмотря на массированные DDoS-атаки, призванные прервать Прямую линию, специалисты Ростелекома сумели отразить два мощных нападения.
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