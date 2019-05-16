«Ростелеком» может выплатить дивиденды в размере 2,5 рубля на акциюFinam.Ru 10:51

Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал ГОСА направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 6 961 млн рублей, сообщает компания. Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме в размере 2,5 рубля на одну акцию.

«Ростелеком» может выплатить дивиденды в размере 2,5 рубля на акцию

Общество Суд отклонил иск Алешковского к «Аэрофлоту» о возврате бонусов и миль Пресненский суд Москвы отклонил иск председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрия Алешковского к авиакомпании "Аэрофлот" с требованием вернуть ему платиновый статус в программе "Аэрофлот Бонус" и накопленные мили.

Политика Определена дата инаугурации Зеленского Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского назначена на 20 мая, говорится в тексте постановления №10 270−2.

Политика Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.

Политика Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг Суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, повторно отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.

Общество Стали известны подробности родов Алины Кабаевой В московском роддоме на время пребывания бывшей гимнастки Алины Кабаевой расселили целый этаж.

Космос Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.

Политика Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета Европы Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.

Общество В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Политика США ввели санкции против чеченского спецназа США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Культура В здании Екатерининского собрания открылась новая концертная площадка В четверг, 16 мая, в историческом здании Екатерининского собрания на канале Грибоедова открылась новая площадка ГБУК «Петербург-Концерт».