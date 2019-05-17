Экономика

«Ростелеком» может выплатить дивиденды в размере 2,5 рубля на акциюFinam.Ru вчера в 10:51

Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал ГОСА направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 6 961 млн рублей, сообщает компания. Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме в размере 2,5 рубля на одну акцию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Акции «Сургутнефтегаза» выросли на новостях о размере дивидендов за 2018 год

Интерфакс08:25

РОСТЕЛЕКОМ МОЖЕТ ВЫПЛАТИТЬ ФИНАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ЗА 18Г В РАЗМЕРЕ 2,50 Р НА АКЦИЮ, ВСЕГО ЗА 18 Г - 5 РУБЛЕЙ НА АКЦИЮ -- КОМПАНИЯ

Financial Oneвчера в 10:53

«РуссНефть» может выплатить дивиденды в размере 40,8 цента на «преф»

Finam.Ru09:55

«Ростелеком» может выполнить условия дивидендной политики по итогам года

Ведомостивчера в 11:57

«Орелтекмаш» может направить на дивиденды за 2018г почти 43 млн руб из расчета 725 руб на все типы акций

Интерфакс - Россия06:14

ЛСР может выплатить за 2018 год более 8 млрд рублей дивидендов

РИА Новостивчера в 03:11

Совет директоров «Ростелекома» принял решение о созыве годового общего собрания акционеров

Gradus.pro14 мая в 03:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Обновлено в 06:32
Происшествия

Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Авто

Обновлённая Lada Vesta FL появится до конца 2019 года

В феврале 2019 года издание «РГ» публикует информацию о том, что в Научно-техническом центре отечественного предприятия уже собрано 4 экземпляра Lada Vesta FL.
Обновлено в 01:17
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет

Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено вчера в 03:29
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Политика

Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что на сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее организации (ПАСЕ).
Обновлено в 08:08
Политика

Трамп отложил введение пошлин на автомобили

Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Экономика

Росстат оценил рост ВВП России в I квартале 2019 года в 0,5%

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено в 10:00
Музыка

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Обновлено вчера в 13:38
Политика

Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым

Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено в 09:15
Происшествия

СК возбудил дело из-за брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено в 09:29
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Светлана Лобода опубликовала видео со дня рождения дочки

«Обожаю такие вечеринки», - подписала видео Светлана Лобода. Подписчикам понравился грандиозный день рождения Евангелины.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Авто

Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России

В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

Обновлено в 00:51
Общество

На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей

Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Спорт

Биатлонистка Дальмайер объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер приняла решение завершить карьеру.
Обновлено в 07:22
Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Экономика

Россиянам рассказали, как получить 450 тыс. рублей на ипотеку

Многодетные семьи смогут претендовать на сумму до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, которую будет выделять акционерное общество «ДОМ.РФ».
Обновлено в 08:23
Футбол

Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»

22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Минюст объяснил отказ в регистрации движения Ходорковского

В организации объясняли, что это нужно для того, чтобы ее участников не привлекали к ответственности за сотрудничество с британской организацией Otkrytaya Rossia, признанной нежелательной в России.
Обновлено в 08:42
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

На Украине арестован бывший командующий Нацгвардией

Аллерова арестовали в зале суда Экс-командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров арестован на 60 суток с возможностью залога в размере 4,8 млн гривен (177 тысяч долларов), передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:11
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное