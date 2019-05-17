Экономика

«Ростелеком» может выплатить дивиденды в размере 2,5 рубля на акциюFinam.Ru 16 мая в 10:51

Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал ГОСА направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 6 961 млн рублей, сообщает компания. Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме в размере 2,5 рубля на одну акцию.
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