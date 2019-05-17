Экономика
«Ростелеком» может выплатить дивиденды в размере 2,5 рубля на акциюFinam.Ru 16 мая в 10:51
Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал ГОСА направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 6 961 млн рублей, сообщает компания. Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме в размере 2,5 рубля на одну акцию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рязанский радиозавод по итогам 2018г может уменьшить дивиденды на простые акции в 2,7 раза
Интерфакс - Россиявчера в 11:04
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Футбол
Необыкновенная история: ЦСКА одержал волевую победу над «Реалом»
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Петербург возглавил список городов России с самыми интересными музеями
Петербург ожидаемо занял первое место в списке лучших городов России для посещения музеев.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Двум участникам акций в Екатеринбурге снизили срок ареста
Обновлено в 02:43
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Авто
Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Издание Daily Mail написало о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В Москве мужчина зарезал отца и ранил мать
Обновлено в 03:26
Интернет
Количество устройств интернета вещей превысило отметку в 22 млрд
Согласно отчёту, отметка в 22 млрд IoT-устройств (англ. internet of things — интернет вещей) была преодолена в конце 2018 года.
Обновлено в 01:03
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Обновлено в 04:12
Происшествия
Лось погиб в ночной аварии на Мурманском шоссе
Обновлено в 00:58
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Музыка
Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования
Обновлено 16 мая в 09:51
Здоровье
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Григорий Арутюнов: Уровни артериального давления привязаны к возрасту.
Обновлено вчера в 04:35
Футбол
СМИ сообщили о вражде Недведа с Аллегри
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед настоял на увольнении Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды, сообщает Corriere della Sera.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
США не собираются отпускать беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии
Обновлено вчера в 13:48
Армия и оружие
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании
В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Четыре человека погибли в пожаре в Ярославской области
В селе Покров Ярославской области пожар унес жизни четырех человек, следователи возбудили уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Теннис
Джокович обыграл дель Потро и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
МАК расшифровал «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево SSJ100
В свою очередь, по данным газеты «Коммерсантъ», во время посадки пилоты резко увеличили скорость и перевели самолет в режим пикирования.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
Китай отказался от переговоров с США по торговой сделке
Эксперт РБК-ТВ рассказал, чем вызван начавшийся обвал тайваньского доллара, стоит ли ждать дальнейшего обесценивания юаня и к чему еще приведет эскалация торговой войны: Не самым ожидаемым следствием торговой войны оказался обвал курс биткоина после двух недель уверенного роста.
Обновлено вчера в 07:48
Музыка
Монеточка презентовала новый клип «Падать в грязь»
Известная исполнительница родом с Урала Монеточка 17 мая в программе Ивана Урганта, стоя прямо на столе, исполнила сингл "Падать в грязь" из нового альбома.
Обновлено в 03:26
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено 16 мая в 09:34
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
Футбол
Футболист «Славии» Соучек может стать игроком московского «Спартака»
Полузащитник чешского футбольного клуба "Славия" Томаш Соучек может перейти в московский "Спартак".
Обновлено в 02:43